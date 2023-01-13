«Мудро или ошибочно?» Соледар удерживают по приказу политического руководства — Евгений Дикий подробно рассказал об адских уличных боях 13 января, 08:43 Эксклюзив NV Соледар в начале 2023 года стал самой горячей точкой фронта (Фото:Константин и Влада Либеровы)

В Соледаре — ад. Так коротко характеризует самую горячую точку на фронте экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Военные, обороняющие город, рассказывают, что бои продолжаются за каждый дом, за каждый подвал.

Еще неделю назад, говорит Дикий, многие подразделения сворачивали свои опорные пункты и готовились к организованному отступлению. А затем военные получили приказ держаться, им направили подкрепление.

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С чем это может быть связано, мудрым был приказ или ошибочным, Дикий поделился своим мнением в интервью Radio NV.

— Евгений, у вас много собратьев в Бахмуте и Соледаре? Что там сейчас происходит?

— Если очень коротко: там происходит ад. Там происходят такие бои, которые мир не видел со Второй мировой, которые уже невозможно было представить в наше время.

Как человек воевавший я очень осторожно отношусь к определению героев. Я не считаю, что любой, кто взял в руки оружие и пошел воевать, это сразу герой. Нет, ты просто выполнил свой долг на самом деле, это норма. Но все те, кто держит Соледар и Бахмут, реально каждый, кто там провоевал хотя бы несколько дней, — это уже реально герои без натяжек.

Там держаться почти невозможно, потому что война совершенно не такая даже, как мы уже видели. Это все время близкое контактное сражение, это уличные бои в городской застройке, точнее в том, что осталось от той городской застройки. Это бои в развалинах, бои за каждый отдельный дом, за каждый подвал.

Бывает даже, что один подъезд наш, а один — их. Один из моих друзей, например, непосредственно воевал внутри школы: одно крыло школы было наше, а второе крыло школы было под оккупантами. И в коридорах школы, и в спортзале проходил бой.

Что из этого следует? Никакой пользы от бронетехники, она там просто не выживает вообще. Соответственно, она туда теперь и не заезжает. Потому что если въезжает, то живет несколько минут. Это касается и нас, и их.

Соответственно, таковой становится и логистика. Если доехать до города и что-нибудь довезти можно, то уже в пределах этих кварталов, где ведутся бои, на том, что условно можно считать «нулем»… Хотя там очень трудно объяснить, где «ноль», где «минус», где «плюс», потому что все смешано внутри одних и тех же кварталов. Вообще нет линии обороны, есть такая страшная мозаика. В эту мозаику все — и боекомплект, и медикаменты, и еду, и главное — питьевую воду приходится нести пешком, на горбу, в рюкзаках. Происходит это преимущественно ночью, чтобы не попасть хотя бы под снайпера.

А теперь к этой картине еще добавьте морозы. Вы ведь понимаете, что когда именно бои, один подвал наш, соседний — их, ты там не обустроишь нормальный опорный пункт с печкой, с этими классными согревающими свечами, нет. К сожалению, там приходится греться какими-то минимальными очагами, которые далеко не каждый день вообще можно разжечь. Лишь немножко спасают химические грелки от сухпайков, которые засовывают под бронежилеты, и химические теплые стельки в обувь. Они, кстати, сейчас там на вес золота.

Это очень тяжело и очень вредно для здоровья. Наши медики подтвердят, что у них людей с обморожениями значительно больше, чем с ранениями. Это дополнительная проблема, которую приходится там решать.

При таком близком контактном бою, когда вперемешку наши с их, конечно, наша арта по таким кварталам не работает. Нельзя с такой точностью положить снаряд, чтобы знать, что убили именно орков, а не наших.

А вот орковская арта работает. То есть, если какой-то квартал не только их, а еще перемешанный с нашими защитниками, они спокойно туда наводят арту. Они совершенно спокойно, сознательно убивают и своих солдат, чтобы вместе с ними прихватить и наших. Это действительно что-то нечеловеческое абсолютно, это что-то со времен Советского Союза, из маршала Жукова.

Фактически они там стелят себе дорогу трупами своих же бойцов. Они по факту засыпают наших защитников там трупами. Но от того, что они несут страшные потери, легче там держаться не становится.

Идет эта так называемая «русская трехволновка», она же «русская трехслойка», когда первая волна идет заведомо на убой, вторая волна идет заведомо на убой. Они даже особого вреда не наносят, но пока их утилизируют, начинает заканчиваться боекомплект и начинает клинить оружие, потому что ни пулемет, ни автомат не рассчитаны на многие часы непрерывного огня.

Вот тогда уже третьей или четвертой волной подтягиваются тоже «вагнеровцы», но не пушечное «мясо», набранное на зонах, а наоборот — профессионалы, много лет работающие по Азиям, Африкам именно как наемные солдаты. Видели же, наверное, все их шеврон, нашивку: «Ничего личного, нам заплатили».

Так вот последней волной подтягиваются вот эти, а они уже воевать умеют. И они подходят тогда, когда наши защитники уже измотаны, уставшие, с проблемами с БК после утилизации первых волн. И вступают в этот близкий контактный бой. Поэтому на самом деле это выдерживать очень тяжело. И главное, что техническое преимущество там получить невозможно, потому что это не о технике. Это именно о выносливости персональной, личной каждого человека в таком очень близком бою.

И нужно понимать, что хотя за счет этих первых двух волн их потери просто вообще астрономичны, но при этом сами понимаете, что, к сожалению, это процесс в две стороны. Наши потери там также очень значительны. Да, они значительно меньше вражеских, но вот это «значительно меньше их» — это все равно очень много.

И держаться там — это сверхзадача. И то, что мы уже так долго этот штурм выдерживаем, — это действительно уже и так выдающийся подвиг.

На сегодняшний день мы держим примерно четверть Соледара, три четверти они уже заняли, включая центральную часть города. Но в этом случае принципиальная разница — три четверти или весь город. Здесь все же для них тактическим успехом будет именно занятие Соледара всего, а этого им пока не дали.

Сколько дней наши там еще продержатся? Это ванговать не берусь. Это можно судить, если только сам прямо там, на месте.

— Вы понимаете из хода боевых действий, что так или иначе из Соледара придется уйти украинским войскам…

— Скорее всего. Давайте так.

— Но я подозреваю, понимаю, что очень многие политические процессы окутывают все происходящее в Соледаре. Для россиян важен любой успех накануне мобилизации. Говорят, Пригожину было важно пропиариться. Но, очевидно, есть какое-то политическое решение и со стороны украинских властей, чтобы держать Соледар. В чем эта целесообразность сейчас? Вы говорите, не знаю, сколько дней продержатся, а есть необходимость держать. Как вы это видите?

— Это для меня самый сложный вопрос. Здесь мы уже вступаем в область, где я могу только предполагать, потому что я не в Генштабе, не в Ставке верховного главнокомандующего.

Внешне выглядит, что с обеих сторон есть именно политическое, а не военное решение, и именно политическая, а не военная целесообразность. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Дело в том, что с военной точки зрения ценность Соледара состоит только в том, что его взятие может облегчить дальнейшее взятие Бахмута. Сам по себе Соледар вообще неинтересен. Если он полностью переходит под оккупантов, то очень усложняется и без того непростая жизнь бахмутского гарнизона. Тогда придется просто отбивать наступление не с одного направления, а сразу с двух.

И под определенной угрозой становятся коммуникации подвоза в Бахмут. Не прерываются, нет, здесь не нужно вестись на российскую пропаганду — «если берут Соледар, то Бахмут сразу в кольце». Нет, это совсем не так. Но определенная угроза именно тыловым коммуникациям и, соответственно, обеспечению наших войск сразу действительно появляется.

То есть Соледар берут не сам собой, а как прелюдию к возможному взятию Бахмута. Но ведь и Бахмут сам по себе стратегического военного значения не имеет никакого.

Здесь я даже сошлюсь на такого авторитета, который не на нашей стороне, но который в реалиях войны, в реалиях фронта разбирается, — это некий Гиркин. Хотя он радуется их тактическим успехам, это логично, но при этом он прямым текстом формулирует: даже если они берут Соледар, Бахмут и Северск, то на этом все равно продвижение заканчивается.

То есть ни о каком контроле над всем Донбассом вообще речь не идет. Потому что они упираются в мощную агломерацию Славянск — Краматорск, где еще с 2014 года наши укрепленные линии обороны. И если Бахмут они штурмуют с сентября, даже если они его дожмут, например, до конца января, то это будет пять месяцев. Соответственно, Славянск и Краматорск в таком случае можно штурмовать несколько лет с таким же успехом. То есть стратегически они ничего не выиграют.

Вопрос: о чем идет речь? Скорее всего, речь идет о внутреннем. Уголовник, бандит Пригожин хочет показать, что он настоящий полководец и утереть нос всем этим кадровым генералам, их профессиональным воинам, что они все сейчас только в обороне, а он до сих пор способен брать города. Это их внутренняя кухня.

Но, прежде всего, я думаю, что речь идет о политике именно для российского лохтората: рядовому россиянину нужно показать, что «не все так однозначно». Потому что на самом деле все пока достаточно однозначно: последний заметный, достаточно большой украинский город, который они взяли, — это Лисичанск.

Лисичанск взяли на первой неделе июля. И с тех пор, с середины июля, они ни одного города вообще не взяли, а только теряли, теряли, теряли. А мы освобождали, освобождали и освобождали. Им очень важно показать, что это не вообще война преломилась и катится уже к их неизбежному поражению, а что это некий маятник, который качается в разные стороны. Ну да, «на каких-то участках мы отступили, ну ничего, что один из этих участков — это половина Харьковской области, а второй участок — вся правобережная Херсонская область вместе с Херсоном, на третьем — вот мы Бахмут взяли».

Речь идет именно о такой политической истории: продемонстрировать, что они еще не только в отступлении и обороне.

А дальше возникает вопрос: почему мы на это повелись, почему мы подхватили такую политическую раскрутку Бахмута? И здесь я просто не владею достаточной информацией, чтобы оценить: это мы повелись на их ИПСО и совершаем ошибку, или наоборот, это мудрое стратегическое решение. Потому что для того, чтобы это понимать, нужно быть в кухне наших переговоров с союзниками.

Я предполагаю, что может быть, что падение Бахмута нам дорого стоило бы в том смысле, что придало бы аргументов тем на Западе, кто вообще против нашей победы, а за то, чтобы заморозить конфликт.

Вполне возможно, что эта вся условно салливановско-шольцевско-макроновская группа ухватилась бы за падение Бахмута и начала говорить: «Нет, нет, стоп! А зачем тогда украинцам давать кучу дополнительного оружия? Они все равно не способны Россию победить, способны максимум остановить, а это уже достигнуто. Поэтому давайте не затягивать войну на многие годы, а давайте договариваться по нынешней линии».

И это могло бы в таком случае повлиять на поставку нам западного оружия. Если действительно есть такая угроза, то в таком случае действительно, к сожалению, приходится держаться любой ценой.

Между прочим, в свое время подобную роль сыграла оборона Северодонецка. Северодонецк, с военной точки зрения, минимум на две недели передержали, его стоило сдать раньше. Но как раз тогда многое решалось у союзников. И то, какую стойкость показали там наши защитники, то, как долго мы заставили россиян брать один и далеко не самый большой город, в тот момент сыграло очень значительную роль именно в принятии решения о том, в какой мере нам помогать.

Возможно, сейчас есть какая-то похожая история.

Кстати, всем, кто сейчас там, на месте, совершенно очевидно, что это решение именно политического руководства. На самом деле многие подразделения уже сворачивали свои опорные пункты и готовились к организованному отступлению примерно неделю назад. А потом приходит приказ: держитесь до конца, сейчас будет подкрепление. И даже действительно пришло подкрепление.

Вот поэтому совершенно однозначно, что это решение принималось именно на самом высоком политическом уровне. А вот мудрое оно или ошибочное, — нужно знать ту инфу, к которой мы с вами не причастны.