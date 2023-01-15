За Соледар идут бои. Информация неофициальных источников может навредить украинским военным — Маляр 15 января, 22:04 Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 43-й бригады на фронте вблизи Соледара (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Комментируя ситуацию в Соледаре, замминистра обороны Анна Маляр напомнила, что информацию о ситуации в городе обнародуют, учитывая оперативную обстановку и военные планы. Сейчас продолжаются бои.

Об этом говорится в ее Telegram.

Маляр напомнила, что публично сообщать информацию о перемещении украинских войск неофициальным источникам запрещено. Публиковать данные о действиях ВСУ вправе только уполномоченные лица Минобороны и Генштаба.

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«Если кто-то обнародует несанкционированную информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам», — подчеркнула она.

В утренней сводке 15 января Генштаб сообщил об отражении атак, в том числе возле Соледара, в вечерней — об обстрелах города.

«Если на простом языке — продолжаются бои. Все остальное — непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (потому что это государственная тайна)[…] Гражданские лица не знают этих планов и потому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, которые стали им известны. Чем вредят нашей обороне», — добавила Маляр.

Накануне в Генштабе заявили, что за Соледар идут тяжелые бои. Утром 14 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорил о боях как в городе, так и за его пределами — Соледар, по его словам, под контролем украинских военных.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.