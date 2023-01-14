Соледар под контролем украинских военных. Идут бои в городе и за его пределами — глава Донецкой ОВА 14 января, 13:01 Выстрел из танка в Соледаре, 8 января 2023 года (Фото:State Border Guard Service Of Ukraine/via REUTERS)

В Соледаре идут интенсивные бои с российскими оккупантами, но город в Донецкой области остается под контролем украинских военных.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в субботу утром, 14 января, в эфире телемарафона.

По его словам, россияне несут огромные потери — буквально «застилают путь телами своих же вагнеровцев или регулярных Вооруженных сил, в зависимости кого они периодически подвозят после потерь».

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«Соледар подконтролен украинским властям и наши военные его контролируют. Впрочем, ведутся и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться по нескольким направлениям», — сказал он.

Кириленко заверил, что, несмотря на сложность, ситуация остается контролируемой, и военное командование принимает все необходимые меры для ее стабилизации и сохранения личного состава ВСУ.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.



Военнослужащий ВСУ с позывным Мадяр днем 13 января сообщил, что защитники Украины смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром Донецкой области.