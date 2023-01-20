«Иногда лучше сделать шаг назад, а затем пойти в атаку». Репортаж корреспондента BBC из-под Соледара 20 января, 11:17 Андрей и его команда обороняются от наступления россиян на Бахмут (Фото:BBC/Joe Phua)

Корреспондент BBC побывал на передовой позиции между Соледаром и Бахмутом во время ожесточенного артиллерийского боя.

Минулого тижня росіяни оголосили про першу значну перемогу після багатьох місяців відступу — захоплення міста Соледар на Донеччині. Українська влада офіційно не підтвердила повний вихід ЗСУ з міста. Тим часом українські військові на передовій розповіли ВВС, що вони здійснили контрольований тактичний відступ перед запланованою контратакою.

Кореспондент ВВС Ендрю Гардінг побував на передовій позиції між Соледаром і Бахмутом під час запеклого артилерійського бою.

Над сірими полями пролунали автоматні черги.

«Це зовсім близько. Кілометр», — сказав командир українського підрозділу на ім'я Андрій, дивлячись із-за рогу зруйнованого будинку на темну смугу дерев на сході.

Сказати з упевненістю, що саме відбувається, було неможливо. Але звук автоматної стрілянини, що лунав над головою, на додачу до постійного гуркоту ракет і артилерії, наводив на думку, що російська піхота вже близько.

Пресофіцер 46-ї десантно-штурмової бригади, який супроводжував нас під час візиту, розповів, що лінія фронту постійно, непередбачувано зміщується — інколи на кілька кілометрів на день.

«У нас тут складна ситуація», — визнав Андрій, перш ніж прослизнути до добре замаскованого серед руїн командного бункера. Його команда щойно отримала детальну інформацію про російський бронетранспортер, помічений українським безпілотником. Через кілька хвилин пролунали три гучні вибухи з легкої артилерії, якою українці поцілили у БТР.

«Щодня ми знищуємо 50−100 ворогів», — розповів Андрій.

46th Brigade Ukrainian military Останніми тижнями в районі навколо Бахмута точилися одні з найзапекліших боїв цієї війни

Бойові дії в Соледарі та на його околицях були одними з найважчих за всю війну. Російські війська, очолювані найманцями та ув’язненими з ПВК «Вагнера», за повідомленнями, зазнали великих втрат, але нарешті змогли взяти під контроль невелике місто, яке тепер перетворилося на руїни.

У приватному порядку деякі українські солдати звинуватили у втраті Соледару погану координацію між різними підрозділами та визнали, що Росія тепер може мати кращі можливості для оточення набагато більшого та стратегічно важливішого сусіднього міста Бахмут.

Але настрій серед передових підрозділів у таких селах, як Парасковіївка, які зараз перебувають лише за кілька сотень метрів від російських позицій, виглядає упевненим.

Схоже, шалені українські повітряні та артилерійські обстріли блокують спроби Росії просунутися вперед як з півночі, так і з південно-західних околиць Бахмута.

«Це контрольована ситуація. Я вірю в свого командира. Інколи справді краще зробити крок назад… а потім піти в атаку і розгромити ворога. Кожен день ми знищуємо позиції противника», — сказав Андрій.

Цього тижня легка відлига перетворила засніжену сільську місцевість на північній околиці Бахмута на багнюку. Взимку дерева та кущі майже не дають прикриття, тому багато доріг и транспорту лишаються відкритими для обстрілу російської артилерії.

Коли ми сховалися за невеликим будинком, снаряд упав на дорогу за 300 метрів позаду нас. Наш військовий ескорт повідомив, що бойові дії вийшли на новий рівень інтенсивності, коли кожні кілька секунд лунають ракети та артилерійський вогонь, а також виють сирени українських машин швидкої допомоги, які доставляють поранених до польового шпиталю.

«У нас є вогнепальні поранення, є осколкові поранення. Тут бої, здається, особливо інтенсивні. Також є обмороження, є грип. І люди втомлені», — сказав командир медичного підрозділу 46-ї бригади Андрій Жолоб. Але він зазначив, що моральний дух серед солдатів залишається високим.

«Вони втомилися, їм холодно, вони поранені. Але вони мене запитують: „Док, коли я можу повернутися?“ Вони не хочуть казати: „Я поранений, тепер можу розслабитися“. Їхні серця досі палають. У нас багато роботи», — сказав доктор Жолоб, показуючи відео, на якому він виймає мінометні осколки з плеча бійця.

Ближче до Бахмута над головою прогули два українські реактивні літаки. Артилерія і танки, заховані в полях, продовжували обстрілювати позиції росіян.

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