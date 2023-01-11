«Пригожин и Конашенков — мрачные клоуны». ЧВК Вагнера спорит с Минобороны за Соледар, хотя город не захватили — Череватый о «величии» РФ 11 января, 14:45 Эксклюзив NV Спутниковый снимок Соледара по состоянию на 8 января 2023 (Фото:Sentinel-2 images)

Оккупантам до сих пор не удалось захватить Соледар, а Минобороны РФ и глава ЧВК Вагнера уже спорят, чей это успех, что является показателем «величия» России, считает представитель восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

«Если взглянуть на карту, огромная страна, якобы вторая армия армия мира на самом деле показывают, как бывший преступник Пригожин, который сейчас стал полководцем, спорит с Министерством обороны, кто взял городок на 10 тыс жителей. И какой еще не взят на самом деле. Вот это на самом деле показатель их возможностей, их „величия“ и всего прочего», — сказал Череватый в эфире Radio NV.

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Полковник добавил: в российском обществе ЧВК Вагнера не просто не подвергается осуждению, хотя противоречит законам РФ, а уже пытаются героизировать «вагнеровцев».

«Хотя, если посмотреть на Пригожина и Конашенкова (спикер Минобороны — ред.), они как два мрачных клоуна. Один из бумажек читает, а Пригожин пытается (средства у него есть) организовывать постановочные видео с заходом к нашим пленным, с отправкой черных мешков, как он сказал, с отбывшими свой контракт „вагнеровцами“. Но эффект где-то один — все равно это смешно».

Ранее Череватый уже сообщал, что в Соледаре Донецкой области идут тяжелые бои, обстановка сложная, но ситуация под контролем ВСУ идет работа над принятием управленческих боевых решений.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвате Соледара еще 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас очень тяжело, но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.