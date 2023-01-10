«Враг идет группами до 15 человек». Военный — о том, почему в аду Соледара молчит наша артиллерия, и о реальных потерях россиян 10 января, 16:28 Эксклюзив NV Российские захватчики усиленно атакуют в районе Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Тарас Березовец, политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который сейчас неподалеку Соледара, рассказывает о том, что происходит в городе, который уже называют самой горячей точкой войны.

Уже с десяток дней в новостной ленте все чаще появляется название населенного пункта Соледар в Бахмутском районе Донецкой области. Там ведутся ожесточенные бои такой силы, что дает основания экспертам говорить, что теперь именно туда переместился эпицентр войны.

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О том, что там происходит, NV рассказывает Тарас Березовец, политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который находится сейчас недалеко от Соледара и поэтому знаком с ситуацией.

— Расскажите о ситуации в Соледаре. Что там происходит сейчас, какую тактику применяют оккупанты, какова интенсивность боев?

— Враг перебросил туда элитные подразделения Вагнера и десантно-штурмовых войск. Там не зафиксированы так называемые мобилизированные. Цель состоит в том, чтобы любой ценой взять Соледар. Враг, удостоверившись в том, что не может захватить Бахмут из-за сложных условий и плотности украинской обороны, решил взять находящийся севернее Соледар, потому что взятие Соледара отрезает трассу на Бахмут из Славянска и перерезает часть коммуникаций. Они учли свой негативный опыт штурма в городской конгломерации и сейчас переключились в первую очередь на окружении города. То есть сейчас их основные усилия сосредоточены на том, чтобы окружить город Соледар с севера и с юга и взять в оперативное окружение 10-ю горно-штурмовую бригаду и 46-ю бригаду ДШВ, которые сейчас находятся там с декабря.

Уже больше десяти дней продолжается этот штурм. Враг атакует малыми группами, в основном по восемь человек. Это «вагнеровцы», которые несут на себе максимум БК, несут переносные РПО Шмель. Если первая группа погибает, они оставляют их за собой, возле отметки, которую, как правило, вешают из белой ткани. Это ориентир для следующей группы «вагнеровцев», следующих за ними. Они идут волнами. За день совершают десятки атакующих действий. Враг действует рассредоточено, бросает группы, они сменили свою тактику. Действуют вместе с артиллерией. В составе каждой штурмовой группы «вагнеровцев» находится оператор дронов, наводящий на украинские позиции российские минометы — и 82, и 120 мм. Там идут стрелковые бои прямые на расстоянии 10−30 метров. Штурмовые действия совершаются постоянно — и днем, и ночью. Но украинские десантники держатся, хотя ситуация сложная. Враг пытается перерезать ключевую трассу, которая идет на Славянск.

— Чем еще для врага важен Соледар?

— В первую очередь тем, что там легче зайти, чем в Бахмут, и они надеются, что захват Соледара позволит им зайти в тыл украинских позиций, вырваться на оперативное пространство к их бронетехнике, зайти с севера уже на Бахмут и окружить нашу группировку, которая находится там. То есть сам Бахмут захватить не удалось, поэтому они пытаются через Соледар сейчас дорваться и окружить всю группировку на Бахмуте, а также им открывается дорога прямая на Славянск.

Соледар имеет большое значение, сам по себе город, потому что он дает прямой выход к российской бронетехнике, там и большие трассы открываются к ним, и возможность оперативного выхода. Хотя надо сказать, что бронетехника в наступлении на Соледар не используется, исключительно легкие штурмовые отряды. Но Соледар важен, потому что позволяет контролировать потом и Бахмут, и Славянск и всю городскую конгломерацию. То есть, это снова пойдет давление на Харьковскую область.

— По вашим данным, что изменилось за последние сутки — далеко ли удалось продвинуться россиянам?

— Не могу этого комментировать.

— А какая ситуация с поддержкой наших военных, получают ли они необходимую поддержку, подкрепление, силы, средства для защиты Соледара?

— Там достаточно подразделений. Две бригады находится — десятая и сорок шестая. Достаточно артиллерии. Но сложность ситуации состоит в том, что враг действует очень малыми группами. Поэтому артиллерию задействовать практически невозможно. Очень малые группы — от 4 до 15 человек. Они передвигаются очень быстро — и по канализации, и по ручьям, очень трудно определить. Большие группы — до 15 человек — также с собой несут крупнокалиберные пулеметы «утес», АГС (переносной гранатомет). Действуют очень быстро и разумно. Но наших сил, в принципе, достаточно в этом районе.

— Что сейчас нужно защитникам Соледара? С какими еще трудностями они сталкиваются?

— Им нужна огневая поддержка, в первую очередь минометы, потому что артиллерия не успевает оперативно реагировать. Полевая легкая артиллерия, РПГ. Там, кстати, очень хорошо себя могут показать те же NLAW, которые предназначены как раз для уничтожения пехоты на расстоянии до 800 метров. В принципе, этого достаточно. Но усложняют ситуацию погодные условия. Очень низкая температура, которая, конечно, и на врага действует, но так же и на нас, там невозможно разжигать огни, потому что очень быстро все это определяется дронами. Поэтому они постоянно находятся фактически в стрессовом состоянии, при этом очень холодно.

— Есть ли понимание, насколько большие потери у врага?

— Они каждый день теряют минимум несколько сотен убитыми. То есть за десять дней мы говорим о нескольких тысячах уже.