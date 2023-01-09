Недельный бой без пауз. ВСУ держат Соледар вопреки тяжелым штурмам: как соседний с Бахмутом город стал новым самым горячим участком фронта 9 января, 12:51 Сюжет Удары врага по Соледару, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

На фоне предположений западных разведок и военных экспертов о том, что российские силы почти исчерпали возможности наступления на Бахмут, оккупанты активизировали усилия по захвату соседнего города Соледар — теперь это еще одна сложнейшая точка фронта.

NV собрал главное, что важно знать о боях за Соледар (Донецкая область) и новых попытках армии РФ захватить город.

Соледар как часть бахмутского фронта: почему он важен

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Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек, в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте. С первых дней большой войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

Российские войска вплотную приблизились к городу еще летом 2022 года. В конце июля Институт изучения войны писал, что армия РФ ведет бои возле Соледара. Аналитики ISW ожидали, что оккупанты попытаются атаковать Бахмут с линии Берестово-Соледар, двигаясь на юго-запад по автомагистрали T1302.

Однако хотя с тех пор прошло полгода, оккупанты пока не смогли захватить ни Бахмут, ни Соледар, хотя за них продолжаются тяжелые бои. С октября президент Украины Владимир Зеленский в своих обращениях упоминает бахмутское направление, включая Соледар, как самый тяжелый участок фронта. И если в фокусе внимания в течение этих месяцев был Бахмут, ставший самой кровопролитной точкой на карте боевых действий с начала вторжения, то в первую неделю 2023 года внимание Украины привлекли к себе бои аналогичной интенсивности за Соледар.

«Это очень важная точка, поскольку россияне стремятся захватить Соледар, чтобы окружить Бахмут, потому что штурмовать его в лоб они не могут», — напомнил в интервью Радио NV аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Его слова в другом интервью NV подтвердил Иван Варченко, военнослужащий ВСУ и бывший советник главы МВД, который сейчас служит на бахмутском направлении. «От Бахмута до Соледара расстояние менее 20 километров. Понятно, что это единый участок большого фронта», — подчеркнул Варченко.

Бахмут, кроме символической для армии РФ роли после огромных потерь в боях за город, имеет еще и стратегическое значение, неоднократно объясняли военные аналитики. Захват города улучшил бы возможности врага для продвижения в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки.

Однако за последние недели и аналитики ISW, и эксперты британской разведки высказывали предположение, что в боях за Бахмут российские силы достигли предела своих наступательных возможностей и вряд ли достигнут значительных оперативных успехов или смогут развить наступление дальше даже в случае взятия города.

Что происходит в Соледаре сейчас: кто и как защищает город

Только за последние сутки оккупанты совершили на этом направлении 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения, сообщил утром 9 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, подтвердив «жестокие кровопролитные бои» за Соледар.

По данным военного журналиста Юрия Бутусова, который находится в Соледаре, начиная с 27 декабря 2022 года российские войска «ежедневно продолжают штурм» города. По состоянию на вечер 8 января украинские защитники «восемь суток без пауз» выдерживали непрерывный контактный бой с врагом на ближних дистанциях, отметил журналист.

«России нужен политический успех, они хотят захватить украинский город, чтобы показать, что мобилизация позволила Путину переломить ход войны. И с потерями в Соледаре россияне не считаются. К этому моменту враг с трех сторон продвинулся в город. Большая часть Соледара под нашим огневым контролем, но противнику удалось зайти в застройку», — написал Бутусов вечером 8 января.

С российской стороны город пытаются штурмовать наемники ЧВК Вагнера («штрафбаты Путина») и воздушно-десантные войска армии РФ. Как в ходе боев за Бахмут, «потери россиян трудно подсчитать», поскольку командование оккупационных войск не считается с числом погибших.

«Штурмовые группы российских зеков и добровольных наемников идут вперед к полному уничтожению. Их посылают одновременно с разных сторон днем и ночью, чтобы любой ценой продвигаться вперед, несмотря на точную стрельбу [украинских] десантников, у большинства из которых на личном счету уже немало уничтоженных оккупантов. Наша артиллерия, танки и ракеты наносят точные корректируемые удары. Россияне пытаются подавить нашу смертоносную артиллерию, применяют дроны Ланцет», — описывает Бутусов ход текущих боев за город, «где постоянно слышно или разрывы, или стрелковое оружие». Город почти полностью разбит, штурмовые группы ведут бои на дистанциях 20−30 метров, «все передвигаются от дома к дому с оружием наготове, потому что враг постоянно пытается найти прогалины и вклиниться».

По информации Юрия Бутусова, Соледар обороняют бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Как утверждает журналист, значительная часть ее состава ныне сформирована из мобилизованных бойцов, но боеспособность бригады — «на самом высоком уровне». «Действия 46-й бригады позволяют стабилизировать положение [в Соледаре] и являются примером для других наших частей. […] Трудно описать словами, как четко и профессионально сражаются десантники, как каждый из них постоянно и непрерывно занят боевой работой», — пишет Бутусов о защитниках Соледара, напоминая, что «они нуждаются лишь в снарядах, минах, „мавиках“, Старлинках, танках, Хаймарсах».

Он обнародовал видеоинтервью с несколькими украинскими защитниками города, среди которых главный сержант одного из взводов 46-й бригады с позывным «Борода». По словам бойца, его рота ликвидировала уже более 100 оккупантов, пытавшихся штурмовать Соледар. До 24 февраля 2022 года нынешний военный продавал спортивное снаряжение, а сейчас руководит тяжелыми боями на передовой в Соледаре, сам являясь пулеметчиком. На видео он рассказывает о низком боевом духе оккупантов и боевой работе защитников города.

Кроме того, военный подтвердил, что город остается «полностью под огневым контролем 46-й аэромобильной бригады ДШВ ВСУ», а продвижение оккупантов в Соледаре — в основном их попытки «заселиться» в отдельные дома, которое не представляют собой «ни укрепрайоны, ни укрытия» для врага. «Сейчас враг занял позиционную оборону и пытается достать нас с флангов», — объяснил военный.

Огромные потери россиян в Соледаре, о которых рассказал «Борода», в интервью NV подтвердил военнослужащий Иван Варченко с бахмутского направления. «Соледар — это 10 тысяч населения. И там россияне уже положили в полтора раза больше своих военных, чем всего было население в Соледаре», — привел сравнение Варченко.

По наблюдениям Бутусова, оборона города остается эффективной, бойцы доверяют своим командирам, а командование в этом районе «видит обстановку, видит угрозы с флангов, многое делается для усиления обороны».

Советница министра обороны Украины Анна Маляр днем 8 января также заявила, что в Соледаре сейчас «очень тяжело» и напомнила, что враг сконцентрировал на этом направлении «немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт».

Она подтвердила, что выдерживать чрезвычайное давление врага приходится и непрофессиональным украинским военным, ныне защищающим восточные города Украины в рядах ВСУ. «Большая часть нашей армии на сегодня — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному», — констатировала Маляр.

«Соледар держится — там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов [Соледар и Бахмут], на котором не отдал бы свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима», — сказал Владимир Зеленский в своем обращении 8 января.



Битва за Соледар: официальная информация ВСУ и российские фейки

Российская пропаганда и т.н. «военкоры» за последнюю неделю публикуют немало сообщений о ситуации в Соледаре, традиционно пытаясь преувеличить масштаб продвижения российских войск в направлении города.

Еще 7 января Сергей Череватый опроверг подобные сообщения о якобы захвате города, подчеркнув, что ВСУ продолжают контролировать Соледар. Тогда же глава ДонецкойА ОВ Павел Кириленко заверил, что украинское командование «принимает максимальные меры, чтобы восстановить те позиции, по которым частично враг имел успех».

9 января Череватый предоставил обновленную информацию, объяснив, что в районе Соледара «принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться, по нему наносятся системные удары с нашей стороны». «Думаю, что совместными усилиями там удастся стабилизировать ситуацию», — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Подтверждая контроль украинских войск над городом, накануне Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях украинских военных, которые выполняют боевые задания в районе Бахмута и Соледара, и обсудил текущую ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Упомянув о визите Сырского в Соледар, Владимир Зеленский вечером 8 января рассказал, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы и средства для удержания позиций и усиления огня по оккупантам. «Нужно понимать, что все наши позиции, действия в обороне взаимосвязаны. И от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом», — подчеркнул Зеленский.

При этом еще 4 января Александр Сырский заявил, что Вооруженным силам Украины уже удалось сорвать планы врага в отношении Соледара. «Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу — захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря», — пояснил генерал-полковник Сырский.

В то же время он подчеркнул, что враг «не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области», а наступательная группировка войск РФ «продолжает ползучее наступление на Донбассе». За первые дни нового года интенсивность боевых действий на этом направлении только возрастала. «Несмотря на то, что наш враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем у нас», — заверил Сырский.

Прогнозы украинских и западных военных аналитиков о Соледаре

В Институте изучения войны считают, что, несмотря на отдельные «завоевания» российских войск в направлении Соледара в Донецкой области, российские оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута. Об этом аналитики ISW написали в своем отчете по итогам 7 января. По их словам, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии коммуникаций в Бахмуте, оккупанты должны как минимум установить контроль над трассой T0513 Северск-Бахмут (в настоящее время 7 км к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и достичь автомагистрали E40 Славянск-Бахмут (13 км от самой отдаленной точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара).

Учитывая, что в последнее время темпы продвижения на этом участке составляют максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся скоординировать продвижение к этим опорным пунктам и перейти к окружению Бахмута", — отмечают эксперты ISW. При этом, указывают они, украинские силы в Бахмуте будут сохранять доступ к другим линиям коммуникаций даже при условии, что россияне перережут трассу Славянск-Бахму (Е40), что делает всю дискуссию об окружении Бахмута на этом этапе боев «еще более странной», добавляют в ISW.

К тому же любое продвижение россиян и даже тактические достижения россиян на этом направлении уже являются пирровой победой, напомнил Иван Варченко.



«Например, под Бахмутом, который насчитывает 70 тыс. жителей, они положили гораздо больше своих воинов. И понятно, что любые дальнейшие их действия лишь увеличивают эту пирровость побед. То есть вложенные ресурсы, израсходованные силы и средства абсолютно не оправдывают все тактические или оперативные цели, которые могут быть достигнуты, например, при взятии того или иного города», — подчеркнул он.

Дополнительным фактором, который может повлиять на ситуацию в районе Соледара, сейчас являются погодные условия, пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Морозная погода, если продолжится, позволит использование тяжелой техники вроде танков, БМП и БТРов. Следовательно, будут возможны наступательные, контрнаступательные действия», — объяснил Череватый дополнительные возможности для войск обеих сторон из-за промерзания земли.



По словам представителя ВСУ, успех в этом случае зависит от того, какая из сторон лучше подготовит личный состав, и чей оперативный план окажется более эффективным.



«Предыдущие все операции показали, что мы старались всегда подготовиться лучше врага. У нас выхода просто нет, мы воюем за свою землю», — подчеркнул Череватый.