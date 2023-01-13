«Бывает один подъезд наш, а один — их». Евгений Дикий описал уличные бои в Соледаре
Спутниковый снимок разрушенных зданий в Соледаре, сделанный 10 января (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV описал уличные бои в Соледаре.
В эфире Radio NV Дикий отметил, что осторожно относится к определению героев, «но все те, кто держит Соледар и Бахмут, реально каждый, кто там провоевал хотя бы несколько дней, — это уже реально герои без натяжек».
«Там держаться почти невозможно, потому что война совершенно не такая даже, как мы уже видели. Это все время близкое контактное сражение, это уличные бои в городской застройке, точнее в том, что осталось от той городской застройки. Это бои в развалинах, бои за каждый отдельный дом, за каждый подвал. Бывает даже, что один подъезд наш, а один — их. Один из моих друзей, например, непосредственно воевал внутри школы: одно крыло школы было наше, а второе крыло школы было под оккупантами. И в коридорах школы, и в спортзале проходил бой», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.
По его словам, в таких условиях пользы от бронетехники нет — «она там не выживает вообще», поэтому в город ни российская, ни украинская бронетехника не въезжает. Это сильно усложняет логистику.
«Если доехать до города и что-нибудь довезти можно, то уже в пределах этих кварталов, где ведутся бои, на том, что условно можно считать „нулем“… Хотя там очень трудно объяснить, где „ноль“, где „минус“, где „плюс“, потому что все смешано внутри одних и тех же кварталов. Вообще нет линии обороны, есть такая страшная мозаика. В эту мозаику все — и боекомплект, и медикаменты, и еду, и главное — питьевую воду приходится нести пешком, на горбу, в рюкзаках. Происходит это преимущественно ночью, чтобы не попасть хотя бы под снайпера», — объяснил Дикий.
Экс-командир роты батальона Айдар также сказал, что к этой картине нужно добавить морозы.
«Вы ведь понимаете, что когда именно бои, один подвал наш, соседний — их, ты там не обустроишь нормальный опорный пункт с печкой, с этими классными согревающими свечами, нет. К сожалению, там приходится греться какими-то минимальными очагами, которые далеко не каждый день вообще можно разжечь. Лишь немножко спасают химические грелки от сухпайков, которые засовывают под бронежилеты, и химические теплые стельки в обувь. Они, кстати, сейчас там на вес золота. Это очень тяжело и очень вредно для здоровья. Наши медики подтвердят, что у них людей с обморожениями значительно больше, чем с ранениями», — рассказал он.
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Дикий также сообщил, что украинская артиллерия не работает по кварталам Соледара, чтобы не задеть украинских бойцов, в отличие от российской.
«То есть, если какой-то квартал не только их, а еще перемешанный с нашими защитниками, они спокойно туда наводят арту. Они совершенно спокойно, сознательно убивают и своих солдат, чтобы вместе с ними прихватить и наших. Это действительно что-то нечеловеческое абсолютно, это что-то со времен Советского Союза, из маршала Жукова», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.
13 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что заявления РФ о якобы взятии города под свой контроль не соответствуют действительности.
По его словам, в городе идут бои.
До этого Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения вагнеровцев.
В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.
Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.