«Будут мотать нам нервы». О Беларуси, Соледаре и перспективе появления частных армий в Украине — интервью NV с Олегом Ждановым 10 января, 08:52 Эксклюзив NV Украинские военные готовятся к атаке (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Российско-белорусская группировка будет мотать нам нервы, а в Соледар прибыло подкрепление, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Radio NV он оценил, как ВСУ обороняются на разных фронтах, и высказался, нужны ли Украине частные армии.

— Россия и Беларусь будут проводить совместные лётно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. Чего вы ожидаете от этих так называемых учений?

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— Я думаю, что главная цель этих учений — держать нас в напряжении и, попросту говоря, мотать нам нервы. Они хотят провести эти учения в рамках создания сил безопасности Союзного государства. Так они мотивируют это.

Но на самом деле думаю, что будет для нас опасность с каждым вылетом и поднятием в воздух этих самолетов. Особенно, если там будут участвовать самолеты, способные нести ракетное вооружение — что-то вроде того же комплекса Кинжал. Или, возможно, будут привлечены самолеты типа Ту-22М3 — это стратегические бомбардировщики, которые могут нести ракеты типа Х-22.

— По мнению Антона Мотолько, основателя проекта Беларуски Гаюн, угроза авиаударов намного больше для Украины, чем наземная операция с их стороны. Соглашаетесь ли вы с таким тезисом?

— Я бы не совсем согласился. Дело в том, что опасность существует. И угроза существует, на мой взгляд, одинаковая: применение сухопутных войск, применение авиации.

Нет никакой гарантии, что завтра и разбросанная почти вдоль всей нашей границы бригада российских Искандеров не начнет ракетные пуски вглубь нашей территории, на расстояние до 500 километров. Нет никакой гарантии, что поднимающийся в воздух самолет МиГ-31 не произведет пуск ракетой Кинжал. Мы просто должны быть готовы к этому. И когда эта техника начинает двигаться, мы объявляем воздушную тревогу.

А вот то, что авиация больше угрожает, чем сухопутные войска, я бы не сказал. Я бы сказал, что есть общая угроза применения российских войск с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

— Вооруженным силам Украины, нашей противовоздушной, противоракетной обороне нечего противопоставить ракете Кинжал?

— На сегодняшний день да, фактически нечего. Хотя у нас есть комплексы NASAMS и IRIS-T — они могут бороться с ракетами, в том числе баллистическими. Вероятность их поражения очень низкая у этих комплексов. Но с появлением у нас комплекса Patriot вероятность сбивания или защиты от сверхзвуковых баллистических ракет типа Кинжал будет увеличиваться. Но сегодня фактически нечем отбивать.

— Очень тяжелая ситуация у Соледара. Туда должны поступить наши резервы для того, чтобы поддержать защитников, которые сейчас там держат этот фронт. Каков замысел россиян по Соледару? Представим, что Вооруженные силы Украины будут вынуждены отойти от Соледара. Что это значит?

— Уже есть официальная информация от Оперативного командования Восток, что командирам на местах переданы соответствующие резервы и необходимое количество средств для усиления обороны наших войск.

Генеральный штаб действительно оказывает помощь и старается как можно больше усилить нашу оборону в этих городах. Действительно, они не имеют оперативного значения. Тем более, за городом Бахмут готова уже новая линия обороны, которая в своем составе еще имеет естественную преграду — Донецкий канал. И мы можем просто отойти на этот рубеж и занять оборону.

Но, по моему мнению, здесь уже ситуация более политическая, чем военная. Российская Федерация хочет получить хоть какое-то преимущество для того, чтобы поднять боевой дух своей армии и патриотические настроения в российском обществе. Чтобы поощрять население для дальнейшего участия в войне против Украины. Для нас это очень важно в том смысле, чтобы не дать им этого сделать, чтобы подавлять как можно больше и российскую армию, и российское общество. В том смысле, что они не способны сегодня вести наступательные операции.

— Есть информационный смысл для них — перебить те потери, которые они понесли в ПТУ в Макеевке.

— Да. Это и будет так — хоть один населенный пункт взят российскими войсками. Они на него спишут все. Они представят это как взятие Берлина в очередной раз и спишут на него все потери, как в технике, так и в личном составе. Скажут, что деды воевали, вот и мы воюем. Они умирали и мы умираем, но мы побеждаем. Вот этого, на мой взгляд, нельзя допустить, чтобы у них была такая возможность.

— Они пытались сделать что-то информационно: объявили об операции «возмездие». Можно увидеть в комментариях под этими заявлениями российского Генштаба, что никто в это не верит. Мы можем утверждать, что операция «возмездие» провалилась?

— Она не провалилась, она не существовала. Она точно так же не существовала, как было уничтожено множество HIMARS, множество наших танков и множество наших войск. Они даже сами уже понимают, в комментариях сами россияне в этих социальных сетях пишут: «Сколько можно уже лгать?»

Сегодня агентство Reuters, их журналисты побывали на месте этого ракетного удара. Есть фотоснимки: постройки стоят целые, нет разрушений всех построек. То есть не было никакого прямого попадания в здание. Да, выбиты стекла, окна, выбиты двери, но здания целые.

Там нет, как сказали журналисты агентства Reuters, признаков того, что жил личный состав. После воинских подразделений остаются следы. Нет следов крови, если бы там были многочисленные жертвы, она должна была остаться на полу, на обломках. То есть [здания] были пусты на момент нанесения ракетного удара со стороны России.

Мы можем только подтвердить с помощью агентства Reuters то, что подозревают пользователи социальных сетей в Российской Федерации.

— Северная Луганщина. Мы говорим очень долго о трассе Сватово — Кременная. И есть намеки на то, что можем получить оттуда хорошие новости. Представители сил специальных операций говорили о том, что россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища, чтобы таким образом замедлить продвижение ВСУ. Как вы оцениваете такой риск? Подрыв этой дамбы на что может повлиять?

— Он может просто на несколько суток отсрочить те меры, которые Вооруженные силы Украины пытаются сейчас там предпринимать. Там не такое большое водохранилище, и сход воды, по разным оценкам, может произойти через несколько суток: три, четыре, максимум — через пять суток она сойдет.

А если учесть морозы… С каждым днем количество воды, которое может быть сброшено в результате подрыва дамбы, уменьшается. Почему? Потому что водохранилище промерзает. И вода, которая будет разливаться, будет тоже промерзать или замерзать на поверхности земли.

Поэтому думаю, что это будет просто задержка для Вооруженных сил Украины — подождать, пока вода пройдет, а затем продолжить выполнять боевые задания.

— Кинбурнская коса полностью не контролируется ни одной из сторон — ни Вооруженными силами Украины, ни российскими оккупантами. Гуменюк говорит о том, что погодные условия не способствуют легкому завершению операции, там продолжаются постоянные столкновения. А как вы оцениваете стратегическое значение Кинбурнской косы?

— Это вход в Днепровский лиман. Тот, кто будет владеть косой, будет контролировать все судоходство из Черного моря в Днепр и из Днепра в Черное море. Поэтому она имеет огромное значение, с одной стороны.

У Российской Федерации есть преимущество — они по суше могут добираться туда. А нам нужно переправляться через Днепровский лиман или реку Днепр обходить, для нас это проблема.

Но можно считать, что первый этап операции удачен. Почему? На сегодняшний день там нет постоянного гарнизона российских войск, нет позиции российской артиллерии. Они могут там действовать силами специальных операций, которые делаем, кстати, и мы постоянно. И потому там идет война спецназов на данный момент.

Но очень важно, что там нет постоянного гарнизона и нет постоянного контроля российской стороны.

— За первую неделю этого 2023 года есть много хороших новостей от наших партнеров. США предоставят нам БМП Bradley. От Германии, кажется, мы наконец-то получаем БМП Marder. Франция пообещала колесные танки. Греция готова отказаться от БМП Marder в интересах Украины. Это признак того, что Запад понимает, что второе большое наступление России неизбежно? И именно поэтому мы видим, кажется, излом в том, каким образом мыслят наши западные партнеры относительно вооружения для Украины.

— Излом прошел немного раньше. Тогда, когда мы говорили с вами осенью, что ставки сделаны, ставок больше нет. Все уже определились: кто с какой стороны баррикады находится. А сейчас они понимают, что, выбрав нашу сторону баррикады, выбрав светлую сторону, нужно не просто лозунгами поддерживать Украину, а нужно предоставлять конкретное вооружение, которое будет способствовать выполнению поставленных задач в этой войне.

Теперь они являются нашими партнерами, которые зависят от исхода этой войны. И поэтому прямая зависимость от этих результатов побуждает их уже не просто менять свое понимание этой ситуации, но и побуждает к конкретным действиям — уже не единичным, а масштабным.

— Рейтинг опубликовали аналитики компании Global Firepower. И остается на втором месте армия Российской Федерации. Украина при этом повысила свой рейтинг — сейчас она на 15 месте. Почему Россия все равно на втором месте, невзирая на то, что весь мир увидел, как она действует, что она имеет и сколько теряет на территории Украины?

— Методика так рассчитывается. Там учитывается количество ядерных боевых зарядов, а ядерный арсенал Российской Федерации не поменялся. Триада ядерная как существовала, так она существует, не убавилась. Такой боевой опыт там учитывается. Не учитывается, проигрывает ли страна в войне или не проигрывает. Главное, что она участвует и ее войска имеют боевой опыт.

Такие основные критерии, в соответствии с применяемой методикой, оставляют Россию на втором месте по состоянию, численности, боевому опыту Вооруженных сил Российской Федерации. А у нас развертывание армии, начало перевооружения на западные образцы и (тоже) боевой опыт повлиял на то, что мы поднялись в рейтинге на 7 позиций.

— По комплексам БУК. Украина просила эти комплексы у Тбилиси. Грузинские власти отказали. Мы понимаем, что грузинские власти занимают такую…

— Кстати, в 2008 году Украина спасала Грузию. И благодаря нашим комплексам они в первые два дня сбили около пяти или восьми самолетов. Российская авиация была в шоке от того, как они встретили ее в небе. И мы тогда предоставили им комплексы БУК. Видите, как на добрые дела отвечают не совсем добрыми делами.

— Мы говорили с разведчиком, который находится под Соледаром, то есть в самом аду. И из его уст прозвучало мнение, что, возможно, нужно, чтобы у Украины тоже появились свои частные армии. Он, конечно, моделирует события не по тому сценарию, как развивается ЧВК Вагнера с наемниками и зеками, а говорит о том, как используют подобные частные армии в Великобритании и США. Что вы думаете об этом? Целесообразно ли это?

— Может, в перспективе целесообразно. Напомним, что в 2020 году именно президент Зеленский был инициатором. Тогда, кажется, в мае или июне 2020 года было предложение о легализации в Украине частных армий. Он тогда сказал такую фразу, что «у нас каждый уважающий себя олигарх почти имеет такую армию». Было предложение, но оно осталось в воздухе и дальше не имело хода.

Может быть, в перспективе есть смысл таких армий. Но это очень дорогое удовольствие. И вопрос, кто будет оплачивать. А вы понимаете: кто оплачивает, тот и заказывает музыку.

Если государство сможет через свои спецслужбы содержать такие армии, то для выполнения каких-то специальных задач или специальных операций вполне возможно иметь одну-две таких частных компании. В противном случае тогда, кто будет оплачивать и будет контролировать.

Этот вопрос дискуссионный на сегодня. Главное — правильно это урегулировать в правовом поле. В Соединенных Штатах и применить их на территории США или против граждан США невозможно. Так говорит законодательство Соединенных Штатов. Там все прописано от «а» до «я». Если мы так сделаем, тогда нет проблем. Но чтобы не было так, как всегда: мы принимаем закон, но заранее понимаем, что он работать не будет.