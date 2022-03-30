Война против Украины. Военные РФ начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт — Генштаб

30 марта, 08:10
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Российские солдаты хотят разорвать контракты и отправиться домой (Фото:Генштаб)

Российские солдаты хотят разорвать контракты и отправиться домой (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы РФ продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

Об этом сообщает Генштаб.

Военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, которые подписали контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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