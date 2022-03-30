Война против Украины. Военные РФ начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт — Генштаб
Российские солдаты хотят разорвать контракты и отправиться домой (Фото:Генштаб)
Вооруженные силы РФ продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом.
Об этом сообщает Генштаб.
Военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, которые подписали контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.