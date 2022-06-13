В войсках РФ жалуются на украинского снайпера, который намеренно «кастрирует» их солдат — видео 13 июня, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Как утверждают в ВС РФ, жертвами данного снайпера стали уже несколько российских солдат (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Оккупанты жалуются на украинского снайпера, который, как утверждается, намеренно «кастрирует» российских солдат.

Об этом они рассказали в интервью кремлевской пропаганде.

По словам рашистов, на счету этого снайпера уже несколько таких случаев.

«Со мной парнишка шел. Подписал контракт на шесть месяцев. Приехал сюда к нам. Дали ему оружие, экипировку… Вот из-за этого снайпера, который стреляет по яйцам, он тоже получил пулю четь ниже паха», — заявил один из захватчиков.

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