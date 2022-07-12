«Точные, прям пиз*ец»: российские военные завидуют оснащению артиллеристов ВСУ — перехват

12 июля, 15:30
Оккупанты жалуются, что ничего не могут сделать со следящими за ними украинскими дронами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты жалуются, что ничего не могут сделать со следящими за ними украинскими дронами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские солдаты жалуются знакомым на пропасть между оснащением ВС РФ и украинской армии.

В первую очередь их поражает точность минометчиков и артиллеристов ВСУ, активно использующих для корректировки ударов разведывательные беспилотники.

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«У них дроны, квадрокоптеры, прикинь. В небо поднимаются, и наши ничего с этим не могут сделать. Ни заблокировать, них*я. Сбивать х*й там, он же высоко, его даже не видно. Они дронами смотрят, куда попадают. Бывает за сутки, нах*й, не так давно, семь единиц техники сожгли в деревне просто. У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям пиз*ец. Они пристреленные, у них корректировка дронами. Кто смотрит ночью, у них с тепловизорами дроны, а днем — обычные», — рассказал оккупант в телефонном разговоре, аудиоперехват которого обнародовала СБУ.

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При этом он пожаловался на российских минометчиков, которые, порой, наносят удары по своим же позициям.

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https://twitter.com/ServiceSsu/status/1546817629859549186
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Минометный обстрел Беспилотники Российские военные Перехват Дроны Война России против Украины

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