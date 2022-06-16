Военные РФ заставляют своих жен искать способы, чтобы вернуть их домой — перехват

16 июня, 15:51
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Российские оккупанты уже готовы стрелять сами в себя, лишь бы вернуться домой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты уже готовы стрелять сами в себя, лишь бы вернуться домой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты пытаются найти любой способ, чтобы вернуться домой, заставляя своих родных обивать пороги военного руководства РФ.

При этом уехать из Украины не могут даже те, у кого закончился срок контракта.

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По словам одного из военнослужащих РФ, аудиоперехват телефонного разговора которого обнародовало в четверг, 16 июня, Главное управление разведки, у многих его сослуживцев уже не выдерживают нервы, и они готовы даже сами в себя стрелять, поскольку ранение — одна из немногих причин, позволяющих уехать с фронта.

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В связи с этим он призвал свою жену объединиться с родственниками других солдат, чтобы добиваться их возвращения в РФ.

https://www.youtube.com/embed/BUAG__UZ6Kc
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«Будете там до конца боевых действий. Не раньше осени, не раньше сентября. Замены вам нету. Даже тех, кому контракты заканчиваются — пох*й, все равно будут там, пока не закончатся военные действия там», — ответила она, передав свой разговор с одним из военных начальников.

Однако рашиста это не удовлетворило, и он потребовал, чтобы супруга обращалась в прокуратуру.

«Люди сейчас начнут сами себя стрелять… Другого выхода нет, как домой уехать», — возмутился он.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1150473072407397/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

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