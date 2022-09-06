«Минут 40 нас петушили»: оккупант оказался в ужасе от артиллеристов ВСУ — перехват 6 сентября, 15:57 Оккупант признался, что единственное его желание — вернуться домой живым (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные в ужасе от эффективности украинской разведки и артиллерии, и мечтают поскорее вернуться домой.

Об этом в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого во вторник, 6 сентября, обнародовала СБУ, рассказал один из захватчиков, ощутивший это на собственной шкуре.

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«Самый еба*утый день за все время, пока я здесь. Самый, су*а, тяжелый и страшный», — пожаловался он.

По словам оккупанта, как только они отправились оборудовать огневые позиции, их сразу же засекла украинская разведка, после чего был нанесен массированный артудар.

Однако, когда выжившие солдаты сбежали, командование снова отправило их копать окопы под огнем ВСУ.

«Когда начали нас огнем! Мы съеб*вали оттуда пешком… Короче, минут 40 нас там петушили по-жесткому. И контрбатарейная война у них дикая… Не могу… Это просто не передать… Как это пережить, не знаю. Только выжить хотя бы…», — признался рашист.

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