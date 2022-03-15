«Банка капусты на четверых»: оккупанты жалуются родным на свой рацион в Украине — аудиоперехват 15 марта, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Количество сухпайков для солдат РФ было рассчитано лишь на несколько дней (Фото:forma-odezhda.com)

Российскому командованию так и не удалось наладить нормальное обеспечение своих оккупационных войск из-за провала в логистике и уничтожение украинцами их конвоев с продовольствием.

Во время телефонных разговоров с родными, аудиоперехваты которых публикует СБУ, военнослужащие РФ рассказывают о постоянном голоде из-за дефицита еды, поскольку количество сухпайков, которыми их обеспечили, было рассчитаны лишь на несколько дней.

«Мы всем обеспечены, говорят? А это считается, одна консерва капусты сра*ой, без мяса, тушеной какой-то на четверых? 150 грамм на обед. Это считается, что мы обеспечены довольствием?» — пожаловался один из солдат.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.