«Банка капусты на четверых»: оккупанты жалуются родным на свой рацион в Украине — аудиоперехват

15 марта, 11:58
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Количество сухпайков для солдат РФ было рассчитано лишь на несколько дней (Фото:forma-odezhda.com)

Количество сухпайков для солдат РФ было рассчитано лишь на несколько дней (Фото:forma-odezhda.com)

Российскому командованию так и не удалось наладить нормальное обеспечение своих оккупационных войск из-за провала в логистике и уничтожение украинцами их конвоев с продовольствием.

Во время телефонных разговоров с родными, аудиоперехваты которых публикует СБУ, военнослужащие РФ рассказывают о постоянном голоде из-за дефицита еды, поскольку количество сухпайков, которыми их обеспечили, было рассчитаны лишь на несколько дней.

«Мы всем обеспечены, говорят? А это считается, одна консерва капусты сра*ой, без мяса, тушеной какой-то на четверых? 150 грамм на обед. Это считается, что мы обеспечены довольствием?» — пожаловался один из солдат.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1503660354831855624
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Еда Война России против Украины

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