«Кукурузой укрывались»: военные РФ в Николаевской области были вынуждены жить в норах — видео 11 марта, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты ночевали в норах, укрываясь сухой травой (Фото:Коллаж НВ)

Российские военные, которым удалось дойти до Николаевской области, были вынуждены жить буквально в норах, пока их позиции не были разбиты ВСУ.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео одного из местных жителей.

«Жили в земле… Накрывались сухой травой. Тут есть прям халабуда… Кукурузой укрывались… Это они тут так жили, пока их не разбомбили», — прокомментировал мужчина условия с которыми российские оккупанты столкнулись в Украине.

Внимание: На видео присутствует ненормативная лексика

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