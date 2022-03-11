«Кукурузой укрывались»: военные РФ в Николаевской области были вынуждены жить в норах — видео

11 марта, 12:40
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Российские оккупанты ночевали в норах, укрываясь сухой травой (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты ночевали в норах, укрываясь сухой травой (Фото:Коллаж НВ)

Российские военные, которым удалось дойти до Николаевской области, были вынуждены жить буквально в норах, пока их позиции не были разбиты ВСУ.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео одного из местных жителей.

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«Жили в земле… Накрывались сухой травой. Тут есть прям халабуда… Кукурузой укрывались… Это они тут так жили, пока их не разбомбили», — прокомментировал мужчина условия с которыми российские оккупанты столкнулись в Украине.

Внимание: На видео присутствует ненормативная лексика

https://twitter.com/babaikit/status/1502217694665273345
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Николаевская область Война России против Украины

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