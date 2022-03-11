«Кукурузой укрывались»: военные РФ в Николаевской области были вынуждены жить в норах — видео
Российские оккупанты ночевали в норах, укрываясь сухой травой (Фото:Коллаж НВ)
Российские военные, которым удалось дойти до Николаевской области, были вынуждены жить буквально в норах, пока их позиции не были разбиты ВСУ.
Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео одного из местных жителей.
«Жили в земле… Накрывались сухой травой. Тут есть прям халабуда… Кукурузой укрывались… Это они тут так жили, пока их не разбомбили», — прокомментировал мужчина условия с которыми российские оккупанты столкнулись в Украине.
Внимание: На видео присутствует ненормативная лексика
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