Оккупанты жалуются родителям: «У нас много потерь, по телевизору не расскажут правду» — перехват

9 августа, 15:26
Оккупант признал, что идти в наступление их подразделение уже не способно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант признал, что идти в наступление их подразделение уже не способно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики признают, что кремлевская пропаганда скрывает информацию о реальных масштабах потерь ВС РФ в Украине.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны во вторник, 9 августа.

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По словам российского солдата, самые частые ранения среди военнослужащих ВС РФ — это осколочные.

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«Я вот видел неделю назад командира роты и замкомандира… Просто прилетело в окоп, нах*й… Их просто пополам разорвало. Их загрузили просто в пакет, и увезли. Там уже все… Мы тут щас стоим в обороне, потому что у нас народа мало… Кто первый бой видит, их много отказников… Понимаешь, что это них*я не шутки… С нашей стороны много потерь. Как бы, вам по телевизору не расскажут правды», — подтвердил оккупант.

В свою очередь его мать с этим согласилась, отметив, что, если бы жители России узнали вдруг реальное положение дел на фронте, то якобы начали бы «бунтовать».

https://www.youtube.com/watch?v=S9BRiVZe3ps&t=130s

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, превысили уже 42 тысячи человек.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват ГУР Война России против Украины российские потери

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