Российские оккупанты начали носить на униформе модифицированную свастику — фото

22 апреля, 13:56
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На форме оккупантов можно также заметить символику 1-й танковой дивизии СС (Фото:JimmySecUK/Twitter)

На форме оккупантов можно также заметить символику 1-й танковой дивизии СС (Фото:JimmySecUK/Twitter)

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Военнослужащие кремлевского режима все меньше скрывают свою фашистскую идеологию, и уже открыто носять на униформе модифицированную свастику из букв «Z».

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Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они сами же публикуют в соцсетях.

Кроме того, на их шевронах можно также заметить «мертвую голову» с символикой 1-й танковой дивизии СС.

Видео дня
https://twitter.com/JimmySecUK/status/1517235393984348161
https://twitter.com/JimmySecUK/status/1517236339195928577
https://twitter.com/JimmySecUK/status/1517238428634652673

При этом многие из российских захватчиков на фото стыдливо скрывают лица в попытке избежать ответственности за свои военные преступления в будущем.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Фашизм Российская агрессия Российские военные Фашисты Война России против Украины

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