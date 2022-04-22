Российские оккупанты начали носить на униформе модифицированную свастику — фото
На форме оккупантов можно также заметить символику 1-й танковой дивизии СС (Фото:JimmySecUK/Twitter)
Военнослужащие кремлевского режима все меньше скрывают свою фашистскую идеологию, и уже открыто носять на униформе модифицированную свастику из букв «Z».
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Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они сами же публикуют в соцсетях.
Кроме того, на их шевронах можно также заметить «мертвую голову» с символикой 1-й танковой дивизии СС.
При этом многие из российских захватчиков на фото стыдливо скрывают лица в попытке избежать ответственности за свои военные преступления в будущем.
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