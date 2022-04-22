Российские оккупанты начали носить на униформе модифицированную свастику — фото 22 апреля, 13:56 Цей матеріал також доступний українською На форме оккупантов можно также заметить символику 1-й танковой дивизии СС (Фото:JimmySecUK/Twitter)

Военнослужащие кремлевского режима все меньше скрывают свою фашистскую идеологию, и уже открыто носять на униформе модифицированную свастику из букв «Z».

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они сами же публикуют в соцсетях.

Кроме того, на их шевронах можно также заметить «мертвую голову» с символикой 1-й танковой дивизии СС.

Видео дня

При этом многие из российских захватчиков на фото стыдливо скрывают лица в попытке избежать ответственности за свои военные преступления в будущем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.