В Минобороны показали рапорты с массовыми отказами солдат РФ воевать в Украине — видео 19 сентября, 14:19 Солдаты РФ пишут рапорты об отказе воевать в Украине (Фото:Кадр видео Анна Маляр/Facebook)

Украинские военные обнаружили рапорты российских оккупантов, в которых они отказываются выполнять приказы командования.



Видео с обнаруженными документами опубликовала в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр.

В ролике показана целая стопка обнаруженных в освобожденном населенном пункте рапортов, в которых захватчики отказываются от условий контракта.

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«И это правильный выбор. Крутая находка от нашего военнослужащего Юрия Кочевенко, — написала Маляр.

Ранее Генштаб сообщал, что офицеры запаса отказываются подписывать контракты с армией РФ из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что в районе Херсона оккупанты начали бунтовать и написали отказ от участия в боевых действиях.

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