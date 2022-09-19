В Минобороны показали рапорты с массовыми отказами солдат РФ воевать в Украине — видео

19 сентября, 14:19
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Солдаты РФ пишут рапорты об отказе воевать в Украине (Фото:Кадр видео Анна Маляр/Facebook)

Солдаты РФ пишут рапорты об отказе воевать в Украине (Фото:Кадр видео Анна Маляр/Facebook)

Украинские военные обнаружили рапорты российских оккупантов, в которых они отказываются выполнять приказы командования.

Видео с обнаруженными документами опубликовала в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр.

В ролике показана целая стопка обнаруженных в освобожденном населенном пункте рапортов, в которых захватчики отказываются от условий контракта.

Видео дня

https://www.facebook.com/ganna.maliar/videos/608021994163246/?t=34

«И это правильный выбор. Крутая находка от нашего военнослужащего Юрия Кочевенко, — написала Маляр.

Ранее Генштаб сообщал, что офицеры запаса отказываются подписывать контракты с армией РФ из-за успешного контрнаступления ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/3i-DjZqbxWk

Также сообщалось, что в районе Херсона оккупанты начали бунтовать и написали отказ от участия в боевых действиях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины Российские войска Армия России Российские военные Война России против Украины

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