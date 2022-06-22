«Я Библию прочитал!»: оккупанты пытаются выжить в Украине, ища спасения в религии — перехват 22 июня, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты жалуются на огромные потери и невыносимые условия службы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Несмотря на многочисленные военные преступления против мирных жителей Украины, отчаявшиеся российские солдаты, не имея возможности вернуться домой, надеются на заступничество высших сил.

По признанию одного из захватчиков, перехват телефонного разговора которого обнародовало в среду, 22 июня, Главное управление разведки, после пережитого на войне он решил искать спасения в религии, и уже прочитал для этого Новый завет.

Видео дня

«Я молюсь тут. Я Библию прочитал — Новый завет. Тут ебн*шся, бл*!.. Мы в эту посадку зашли, нам где пи*ды дали… У них все бл*: и немецкое, и американское. У них бетонные, бл*, укрепы! Там ебн*шся их оттуда выгонять. Да у них артиллерия, я еб*л, работает. У нас так артиллерия не работает. Наша артиллерия, наверное, по нам, бл*, работает», — возмутился оккупант.

При этом собеседница рашиста упрекнула его за желание бросить все и вернуться в РФ, напомнив, что он сам хотел отправиться в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.