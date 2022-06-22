«Я Библию прочитал!»: оккупанты пытаются выжить в Украине, ища спасения в религии — перехват

22 июня, 17:15
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Оккупанты жалуются на огромные потери и невыносимые условия службы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты жалуются на огромные потери и невыносимые условия службы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Несмотря на многочисленные военные преступления против мирных жителей Украины, отчаявшиеся российские солдаты, не имея возможности вернуться домой, надеются на заступничество высших сил.

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По признанию одного из захватчиков, перехват телефонного разговора которого обнародовало в среду, 22 июня, Главное управление разведки, после пережитого на войне он решил искать спасения в религии, и уже прочитал для этого Новый завет.

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«Я молюсь тут. Я Библию прочитал — Новый завет. Тут ебн*шся, бл*!.. Мы в эту посадку зашли, нам где пи*ды дали… У них все бл*: и немецкое, и американское. У них бетонные, бл*, укрепы! Там ебн*шся их оттуда выгонять. Да у них артиллерия, я еб*л, работает. У нас так артиллерия не работает. Наша артиллерия, наверное, по нам, бл*, работает», — возмутился оккупант.

При этом собеседница рашиста упрекнула его за желание бросить все и вернуться в РФ, напомнив, что он сам хотел отправиться в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=_PndYS0xNXQ
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Религия Библия Российские военные Перехват Война России против Украины

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