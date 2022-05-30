Военные РФ едва не перестреляли друг друга из-за отказа идти в наступление — перехват 30 мая, 10:36 Цей матеріал також доступний українською Российские военные отказываются идти в атаку из-за своих огромных потерь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные уже идут на открытые конфликты с руководством, отказываясь выполнять приказы о наступлении на ВСУ.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Аудиоперехват соответствующего телефонного разговора одного из оккупантов со своей женой опубликовала в понедельник, 30 мая, Службы безопасности Украины.

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«У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он (командующий округом — ред.) начал стволом махать, стрелять: „Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда…“ И все. Тут пацаненок: „Иди, говорит, вали!“. Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: „Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут“. Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й», — рассказал российский захватчик, заявив, что воевать больше не намерен.

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