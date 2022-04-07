«Усиливают пропаганду». Солдатам РФ запретили принимать звонки с украинских номеров и заставляют читать Красную звезду — разведка Украины 7 апреля, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 31 марта, 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российским солдатам в учебных центрах запретили принимать звонки из Украины и Беларуси, а также заставляют читать пропагандистскую газету ВСУ РФ Красная звезда. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Facebook.

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«РФ ужесточает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Матвиевский требует запретить личному составу отвечать на звонки и сообщения с номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником оккупантам советуют воспринимать как ложь и провокацию, а после заблокировать номер собеседника.

«Пропаганда также должна включать разъяснения о плюсах участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах. Все украинские и „прочие“ ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию», — добавили в сообщении.

Также все военнослужащие обязуются каждый день ознакомляться с содержанием пропагандистской газеты Красная звезда, утверждают в ГУР.

«Все это продолжает политику полной информационной самоизоляции РФ и внедрение пропаганды на уровне Северной Кореи. Любое внешнее воздействие (независимо от качества и тематики контента) по определению объявляется враждебным», — добавили в разведке.

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