«Усиливают пропаганду». Солдатам РФ запретили принимать звонки с украинских номеров и заставляют читать Красную звезду — разведка Украины

7 апреля, 22:16
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Оккупанты в Мариуполе, 31 марта, 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты в Мариуполе, 31 марта, 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российским солдатам в учебных центрах запретили принимать звонки из Украины и Беларуси, а также заставляют читать пропагандистскую газету ВСУ РФ Красная звезда. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Facebook.

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«РФ ужесточает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Матвиевский требует запретить личному составу отвечать на звонки и сообщения с номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником оккупантам советуют воспринимать как ложь и провокацию, а после заблокировать номер собеседника.

«Пропаганда также должна включать разъяснения о плюсах участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах. Все украинские и „прочие“ ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию», — добавили в сообщении.

Также все военнослужащие обязуются каждый день ознакомляться с содержанием пропагандистской газеты Красная звезда, утверждают в ГУР.

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«Все это продолжает политику полной информационной самоизоляции РФ и внедрение пропаганды на уровне Северной Кореи. Любое внешнее воздействие (независимо от качества и тематики контента) по определению объявляется враждебным», — добавили в разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/287148886929872
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия Оккупант Война в Украине Отель Красная звезда

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