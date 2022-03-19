«Ногу сломай»: Родные российских военных советуют им калечить себя, чтобы не воевать в Украине — аудиоперехват

19 марта, 13:32
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Многие российские военные заявляют, что уволятся из армии, если выживут в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Многие российские военные заявляют, что уволятся из армии, если выживут в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родные военнослужащих ВС РФ советуют им калечить себя, чтобы не воевать в Украине и при этом избежать уголовной ответственности за дезертирство.

В аудиоперехвате СБУ, обнародованном 19 марта, собеседница одного из оккупантов рассказала о случаях, когда российские солдаты стреляли друг в друга, чтобы в связи с ранением их эвакуировали из зоны боевых действий, и рекомендовала ему поступить подобным образом.

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«Ногу поломай себе, да и все. Тебя отправят в госпиталь, потому что ты ничего не сможешь делать», — посоветовала она.

В свою очередь сам военный отметил, что в любом случае, если вернется домой, скорее всего, уволится из армии.

«Третий день уже на улице спим. Нет ни спальников, ни*уя. Я тут пальцы отморозил. Как зайцы бегаем по полю. Спим в окопах», — пожаловался он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Война России против Украины

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