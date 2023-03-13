Избиение солдата-срочника в воинской части в Житомирской области: командиру грозит до 12 лет тюрьмы — ГБР 13 марта, 11:00 В Интернете появилось видео с избиением срочника его командиром (Фото:t.me/DBRgovua)

В понедельник, 13 марта, ГБР заявило, что расследует факт избиения командиром солдата в одной из воинских частей Житомирской области.

В ведомстве заявили, что 11 марта 2023 года в Интернете появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда.

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«По объяснениям младшего лейтенанта „воспитательную беседу“ с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ГБР в Telegram.

В бюро подчеркнули, что жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере.

В СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника.

Сообщалось, что на видео якобы командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич.

Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.

«Я был неправ и готов понести наказание, которого я заслуживаю, но хочу сказать, что алкоголь в армии недопустим, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был — на учениях или в районе выполнения боевых действий…] Я буду отвечать за свои действия», — сказал он.