Избиение солдата в воинской части Житомирской области: командиру взвода объявили подозрение 16 марта, 11:14 Младший лейтенант избил солдата-срочника в учебном центре (Фото:t.me/DBRgovua)

Командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области, который избил солдата-срочника в учебном центре, объявили о подозрении.



Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Подозрение объявлено по факту превышения служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Командир отстранен от должности на время расследования. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Утверждалось, что на видео командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что якобы «наказал» солдата за пьянство.