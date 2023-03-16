Избиение солдата в воинской части Житомирской области: командиру взвода объявили подозрение

16 марта, 11:14
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Младший лейтенант избил солдата-срочника в учебном центре (Фото:t.me/DBRgovua)

Младший лейтенант избил солдата-срочника в учебном центре (Фото:t.me/DBRgovua)

Командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области, который избил солдата-срочника в учебном центре, объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Подозрение объявлено по факту превышения служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Командир отстранен от должности на время расследования. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Утверждалось, что на видео командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что якобы «наказал» солдата за пьянство.

Пострадавший солдат записал видеообращения, в котором заявил, что командир не избивал его, а «показывал силовой прием».
https://twitter.com/tweetsNV/status/1634907061850107906
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Избиение Воинская часть Солдаты Житомирская область Государственное бюро расследований (ГБР)

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