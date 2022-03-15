В ВСУ назвали условие привлечения к обороне Украины солдат срочной службы

15 марта, 14:00
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Украинский военный (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Солдат срочной службы привлекут к обороне Украины только в случае боевых действий на ранее мирной территории.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

«Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил они не привлекались, потому и сейчас их специально в зону эту никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия — эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и оборонять наше государство с оружием в руках», — отметил он.

По его словам, на период мобилизации освобождение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не проводится.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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