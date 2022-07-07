Оккупанты решили обстрелять из пулемета брошенный ЗРК С-300. Результат им не понравился — видео

7 июля, 10:55
Российский оккупант решил рискнуть жизнью ради постановочного ролика (Фото:Коллаж НВ)

Российский оккупант решил рискнуть жизнью ради постановочного ролика (Фото:Коллаж НВ)

Кремлевские пропагандисты в своем стремлении создать иллюзию «победоносного» шествия российских войск по Украине порой идут на безрассудства, граничащие с настоящим безумием.

Судя по обнародованному в соцсетях видео, у так называемых TikTok-войск чеченского диктатора Рамзана Кадырова, невольно жертвующих собой ради постановочных роликов, появился реальный конкурент в негласной борьбе за Премию Дарвина.

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Для этого он решил расстрелять из пулемета брошенный зенитный ракетный комплекс С-300, находившийся от него всего в нескольких метрах.

Итог его действий оказался довольно предсказуемым. В результате детонации всего за какое-то мгновение окружающий лес оказался объят пламенем.

Удалось ли в итоге горе-стрелку и его оператору спастись, достоверно не известно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия Российские военные ЗРК С-300 Война России против Украины

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