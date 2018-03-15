Солдат почетного караула прокомментировал инцидент с упавшей шапкой, которую поднял Порошенко

Солдат почетного караула президентского полка им. Богдана Хмельницкого Николай рассказал об инциденте с шапкой, которая упала во время официальной встречи президента Украины Петра Порошенко с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом.

По словам 21-летнего военного, шапку нечаянно сбил шашкой офицер, который стоял рядом. Во время ритуала шапка зацепилась и слетела, пишет ТСН.

Поднять ее Николай не мог.

"Никак нет. Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", - пояснил он.

То, что Порошенко лично поднял шапку во время протокольной встречи, удивило военного.

"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог. Он ничего не сказал, просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", - признался Николай.

Сам он родом из Кривого Рога, прослужил уже год, контракт заключил на три года службы.

За инцидент не ругали ни солдат почетного караула, ни руководство полка.

Напомним, 14 марта во время встречи Порошенко со своим австрийским коллегой в Киеве с одним из военнослужащих почетного караула произошел конфуз. Во время торжественной церемонии с бойца случайно слетела шапка, которую тот, согласно протоколу, не мог поднять. Порошенко решил это сделать за него.