«Горело-пылало». Как «хитро» атаковали аэродром Сольцы, который находится минимум в 600 км от границы с Украиной — Кащук

20 августа, 15:39
NV Премиум
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Предположительно уничтоженный Ту-22М3 на аэродроме Сольцы (Фото:t.me/zsuwar)

Предположительно уничтоженный Ту-22М3 на аэродроме Сольцы (Фото:t.me/zsuwar)

19 августа вспыхнул пожар на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Речь идет об атаке беспилотников, признали в Министерстве обороны России. Там говорят, что поврежден один бомбардировщик Ту-22М3.

Павел Кащук, который имеет опыт работы с беспилотной авиацией, в эфире Radio NV рассказал, какой ущерб могла на самом деле нанести атака.

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«Первое, что нам следует понимать: если наши соседи сказали о том, что что-то повреждено, то значит там горело-пылало настолько, что скрыть это от местных жителей, окружающих населенных пунктов, невозможно. Поэтому пришлось признать — один самолет [потерян]. Здесь я оптимизмом заряжен полностью», — сказал Кащук.

Также он ответил, могли ли украинские дроны преодолеть не менее 600 км:

«Россияне сами дали некоторые детали, которые звучат вполне правдоподобно. Речь идет о небольшом дроне коптерного типа, который что-то сбросил или взорвался непосредственно сам. О чем нам это говорит? О том, что он точно не пролетел 650 километров».

Поэтому Кащук предполагает, что дрон запустили с территории России:

«На 99% речь идет об агентурной сети — о человеке, которого чем-то обидела власть, или можем фантазировать бесконечно… <...> То есть речь идет о каком-то смельчаке. Подобная вещь комментировалась так же и в Беларуси с самолетом А-50. Такой вариант хитрого подхода. Почему нет?».

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26 февраля 2023 года на белорусском военном аэродроме Мачулище, который использовала российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Эксперты тогда заявляли, что «даже вывод из строя одного А-50, пусть даже на ограниченный период времени, будет значительной потерей для ВКС России».

https://www.youtube.com/watch?v=wx0UyqO2K5w&t=139s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Аэродром Дроны Радио NV Война России против Украины дроны-камикадзе

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