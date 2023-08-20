«Горело-пылало». Как «хитро» атаковали аэродром Сольцы, который находится минимум в 600 км от границы с Украиной — Кащук 20 августа, 15:39 NV Премиум Предположительно уничтоженный Ту-22М3 на аэродроме Сольцы (Фото:t.me/zsuwar)

19 августа вспыхнул пожар на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Речь идет об атаке беспилотников, признали в Министерстве обороны России. Там говорят, что поврежден один бомбардировщик Ту-22М3.

Павел Кащук, который имеет опыт работы с беспилотной авиацией, в эфире Radio NV рассказал, какой ущерб могла на самом деле нанести атака.

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«Первое, что нам следует понимать: если наши соседи сказали о том, что что-то повреждено, то значит там горело-пылало настолько, что скрыть это от местных жителей, окружающих населенных пунктов, невозможно. Поэтому пришлось признать — один самолет [потерян]. Здесь я оптимизмом заряжен полностью», — сказал Кащук.

Также он ответил, могли ли украинские дроны преодолеть не менее 600 км:

«Россияне сами дали некоторые детали, которые звучат вполне правдоподобно. Речь идет о небольшом дроне коптерного типа, который что-то сбросил или взорвался непосредственно сам. О чем нам это говорит? О том, что он точно не пролетел 650 километров».

Поэтому Кащук предполагает, что дрон запустили с территории России:

«На 99% речь идет об агентурной сети — о человеке, которого чем-то обидела власть, или можем фантазировать бесконечно… <...> То есть речь идет о каком-то смельчаке. Подобная вещь комментировалась так же и в Беларуси с самолетом А-50. Такой вариант хитрого подхода. Почему нет?».

26 февраля 2023 года на белорусском военном аэродроме Мачулище, который использовала российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Эксперты тогда заявляли, что «даже вывод из строя одного А-50, пусть даже на ограниченный период времени, будет значительной потерей для ВКС России».