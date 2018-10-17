Сохранение номера мобильного телефона при смене оператора. Как это повлияет на поставщиков услуг

Услуга должна заработать в Украине с 1 мая следующего года

16 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение, что мобильные операторы должны создать локальные базы данных своих номеров и подключить их к центральной базе Укрчастотнадзора до 1 февраля. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сейчас ведется подготовка к созданию общей технической системы, которая должна обеспечить функционирование так называемой услуги MNP, то есть сохранение номеров абонентов при смене операторов. Услуга должна заработать в Украине с 1 мая следующего года.

MNP (Mobile Number Portability) - услуга, которая позволяет абонентам перейти к другому мобильному оператору с сохранением номера. То есть номер с кодом 050-ххх-хххх можно будет обслуживаться в сетях Киевстар или lifecell. И наоборот.

Если говорить с точки зрения бизнес-компаний, то для них это существенное изменение, рассказал бывший исполнительный директор компании Киевстар Петр Чернышов. По его словам, компаниям, которые имели большое количество работников, при смене оператора необходимо было менять номер каждого работника. Теперь такая проблема может исчезнуть.

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Именно в этом сегменте рынка скорее всего будуть большие сдвиги, добавил Петр Чернышов.

Слишком поздно

Введение системы MNP уже не будет иметь большого эффекта на рынке коммуникаций, отметил эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

Ажиотажа от возможности сменить оператора без изменения номера не будет

Однако это все же несколько защитит пользователей от некачественного операторского обслуживания, ведь номер в любом случае будет за ними закреплен, считает эксперт.

Если бы эту систему внедрили в 90-х годах или в начале нулевых при росте спроса телекоммуникационных услуг, это могло бы помочь перераспределению рынка, в котором было бы больше игроков, то есть больше конкуренции, добавил Роман Химич.

Влияние интернета

Большого ажиотажа от возможности сменить оператора без изменения номера не будет, ведь сейчас увеличилось влияние интернета. Пользователи могут звонить бесплатно. Эксперт рынка телекоммуникаций и журналист издания ЛИГА.ТЕХ Станислав Юрасов добавил, что тарифы у операторов не имеют существенных различий.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, еще в 2014 году определила Украинский государственный центр радиочастот администратором базы данных перенесенных абонентских номеров. Отбор поставщика оборудования и программного обеспечения сохранности абонентских номеров затянулся из-за судебных разбирательств.