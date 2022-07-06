Войска РФ постоянно обстреливают приграничные территории Черниговской области, сохраняется угроза наступления с Беларуси 6 июля, 15:00 По словам Вячеслава Чауса, сохраняется угроза наступления с Беларуси (Фото:Госпогранслужба)

Российские террористические войска постоянно обстреливают приграничные территории Черниговской области.



Об этом в ходе брифинга сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Почти каждый день обстреливаются Новосеверская община, Семеновская община, Городянщина. Мы готовы к любым действиям врага. В первую очередь они пытаются отвлечь внимание ВСУ еще и на Черниговский фронт», — отметил он.

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Чаус добавил, что сохраняется угроза наступления с Беларуси.

«Мы знаем, что на территории Беларуси есть определенное количество вражеской техники. Кроме того, мы знаем, что российские самолеты выпускают ракеты, в частности, по Черниговщине, с территории Беларуси. Понимаем, что есть определенная угроза, что рано или поздно белорусская сторона может начать активную фазу войны», — сказал он.

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