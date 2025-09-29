Блогеру Софии Стужук сообщили о подозрении в уклонении от уплаты более 11 млн грн налогов

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 30-летней Instagram-блогерше в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 11,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в понедельник, 29 сентября.

По данным правоохранителей, женщина, зарегистрированная как ФЛП, в период с 2018—2022 годы получила доход на общую сумму более 58 млн гривен.

При этом налоги и другие сборы она не платила. В результате бюджет, по данным прокуратуры, недополучил 10,5 млн гривен налогов на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора.

Блогерша выехала за границу с началом полномасштабного вторжения РФ, поэтому подозрение ей объявили заочно.

Прокуратура также рассказала, что в первые дни войны женщина, имея многомиллионную аудиторию, молчала о своем отношении к российской агрессии против Украины, а потом делала неоднозначные заявления. В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию, говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

Правоохранители не называют имя блогера, но источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Софии Стужук. Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), за что женщине грозит до 425 тысяч штрафа с конфискацией имущества.