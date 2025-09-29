«Впервые слышу об обвинениях». Блогерка Стужук ответила на подозрение в уклонении от уплаты более 11 млн грн налогов

Известная блогерка София Стужук публично отреагировала на новости, что ей сообщили о подозрении в неуплате налогов на сумму более 11 млн гривен. Об этом она написала 29 сентября в своем Telegram-канале.

Стужук утверждает, что «впервые слышит об обвинениях».

«Через 3,5 года открылись новые интересные факты. Говорят, мне вручили какое-то подозрение, о котором я ни сном ни духом. Как четко, да? Одновременно сразу во всех пабликах и новостях страны. Ни капли не похоже на заказ», — написала блогерка.

Стужук заявила, что «против нее начали политизированную травлю».

«Как не хотелось снова этой х*рни. Живешь себе спокойно, но мне не дают спокойно жить дальше. Ок, что ж. Я не стояла за себя в феврале 2022-го. Время пришло, да? Нашли главную воровку денег в Украине… Против меня начали политизированную травлю», — подытожила она.

29 сентября Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 30-летней Instagram-блогерше в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 11,5 млн грн. Правоохранители не назвали имя блогера, но источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Софии Стужук

По версии правоохранители, женщина, зарегистрированная как ФЛП, в период с 2018—2022 годы получила доход на общую сумму более 58 млн гривен — при этом налоги и другие сборы она не платила.

В результате бюджет, по данным прокуратуры, недополучил 10,5 млн гривен налогов на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора.

Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), за что женщине грозит до 425 тысяч штрафа с конфискацией имущества.

По информации следователей, блогерка выехала за границу с началом полномасштабного вторжения РФ, поэтому подозрение ей объявили заочно.

В октябре 2022 года она писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также блогерка рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию, добавили в Киевской прокуратуры.