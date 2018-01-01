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Софийский собор не будут использовать для постоянного богослужения - Минкульт

Сегодня, 13:54
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Софийский собор в Киеве

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что на данный момент собор Святой Софии не рассматривается как объект, в котором будут проходить богослужения на постоянной основе. 

Об этом министр заявил в четверг, 13 декабря.

"София Киевская – это как второй Иерусалим… София не планируется для постоянного богослужения...Мы не говорим сегодня про Софию как объект постоянно действующей церкви", - цитирует Нищука Интерфакс-Украина.

Что касается изменения статуса подчинения и пользования Киево-Печерской лавры после объединительного собора министр ответил, что "никто никого выселять не будет".

Софийский собор рассматривается как один из возможных кандидатов на получение статуса кафедрального для новой Украинской церкви.

15 декабря в Софии Киевской пройдет Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

После проведения Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви Константинополь лишит предстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского.

 

 

Теги:   Автокефалия Евгений Нищук Софийский собор Украинская православная церковь Минкульт

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