Командующий морской пехоты Содоль — к россиянам: Бегите, пока не поздно. Продолжим уничтожать планово и ежедневно

1 февраля, 17:08
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Юрий Содоль (Фото:36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского/Генштаб ВСУ/Facebook)

Юрий Содоль (Фото:36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского/Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ собирает силы и накапливает резервы, чтобы задействовать их в новом витке полномасштабной войны против Украины. Командующий морской пехотой Военно-морских сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль советует российским военным бежать или сдаваться в плен.

Об этом сообщает Military Media Center в среду, 1 февраля.

По его словам, накопление сил свидетельствует о том, что россияне не оставили своих «кровавых планов» и не считают жертвы, принимвя людей за «расходный материал». Содоль обещает: украинские морские пехотинцы продолжат уничтожать оккупантов — «методично, планово, ежедневно».

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«Обращусь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим „маруськам“ или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения на чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше „счастливое“ будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы монолит. Наша цель — освобождение всех территорий Украины. И мы сделаем все, чтобы сине-желтый флаг снова развевалось во всех городах Донбасса и Крыма», — подчеркнул он.

В Главном управлении разведки МО заявили, что Украина находится перед очень активной фазой войны, которая придется на февраль и март. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины. Он подчеркнул, что украинские защитники готовятся ко всему, и западные союзники сейчас поддерживают Украину гораздо больше, чем в прошлом.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ВМС Украины Морская пехота Война России против Украины

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