Содержание одного российского пленного обходится в 10 тысяч гривен в месяц — Минюст 3 марта, 16:24 В Минюсте рассказали во сколько обходится содержание одного российского военнопленного (Фото:Министерство юстиции Украины)

Содержание одного российского военнопленного обходится Украине ориентировочно в 10 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказала заместительница министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу.

«Если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, — эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленного в месяц», — заявила заместительница министра.

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Она объяснила, что когда раньше в Минюсте говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то эта цифра включала только расходы на питание и коммунальные услуги. По ее словам, кроме этого есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, а также на обустройство места содержания, персонал и охрану.

«Когда мы говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.», – объяснила Высоцкая.

По ее словам, для сравнения стоимость содержания заключенного в СИЗО по состоянию на 2021 год составляла около 130 тысяч в год, то есть около 11 тысяч гривен в месяц.