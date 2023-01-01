Какие социальные выплаты Кабмин автоматически продлил с 1 января — перечень 1 января, 10:45 Среди выплат — пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство (Фото:Quebble_nl / Pixabay)

В последние дни декабря Кабмин принял постановление, позволяющее продлить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения.

Таким образом, с 1 января 2023 года будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:



на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

детей, больных тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Что еще изменится в 2023 году — читайте в нашем материале.



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Также до 31 декабря 2023 года продлен переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

