Какие социальные выплаты Кабмин автоматически продлил с 1 января — перечень
Среди выплат — пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство (Фото:Quebble_nl / Pixabay)
В последние дни декабря Кабмин принял постановление, позволяющее продлить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения.
Таким образом, с 1 января 2023 года будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:
- на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- детей, больных тяжелыми заболеваниями,
- детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Что еще изменится в 2023 году — читайте в нашем материале.
Также до 31 декабря 2023 года продлен переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.