Соцвыплаты и денежная помощь: что изменится осенью 2023 года 16 августа, 17:15 Соцвыплаты и денежная помощь осенью 2023 года (Фото:sud.ua)

В сентябре 2023 года часть ВПЛ лишат выплат из-за имущественных ограничений, до конца октября будут выплачивать помощь пострадавшим от подтопления, а в ноябре переселенцам упростят процедуру получения помощи.

Осенью часть переселенцев лишат выплат

С 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила начисления денежной помощи для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ). Будет учитываться имущественное положение переселенцев.

Видео дня

Выплат лишат граждан, которые:

— приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат об этом сообщат дополнительно. Решение можно обжаловать, предоставив необходимые документы.

Помощь ВПЛ: в ноябре изменится порядок выплат

Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024 года. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

При этом для переселенцев, которые впервые обратятся за назначением помощи с 1 ноября, деньги будут перечислять одному человеку из расчета на всех членов семьи.

Кого из переселенцев могут лишить выплат

Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Прием заявок на помощь пострадавшим от подтопления продлили до конца октября

Срок приема заявлений на выплату единовременного пособия от пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС продлили до конца октября.

Речь идет о помощи от государства в размере 5 тысяч гривен, которую могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, чьи дома подверглись подтоплению, и которые по состоянию на 6 июня 2023 года находились на этих территориях.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

То есть отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи относительно того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

В октябре должны заплатить компенсации за потерянный урожай

Жители Херсонщины и Николаевщины могут получить компенсации за потерянный урожай в результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

За потерянный урожай овощей на площади 0,01 га предоставляется компенсация в размере 3318 грн. Жителям Херсонщины будут выплачивать не более чем за 0,3 га (то есть максимум — 99 540 грн), жителям Николаевщины — не более чем за 0,2 га (максимум — 66 360 грн).

Обращаться нужно в комиссию, которую образует военная администрация для обследования земельных участков.

Заявление нужно предоставить до 1 сентября 2023 года. Решение о предоставлении компенсаций ОВА будут принимать до 1 октября 2023 года. Деньги будут перечислять на банковские счета получателей.

Доплаты пенсионерам от ООН

Осенью получат дополнительные выплаты пенсионеры, находящиеся в прифронтовой зоне. Надбавку к пенсии украинцам предоставит ООН, однако получат эту выплату не все.

Дополнительную денежную помощь за счет средств ООН могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:

— они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;

— у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;

— которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе еДопомога (edopomoga.gov.ua).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен.

Срок для физической идентификации продлили до конца года

Кабинет министров Украины продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Таким образом до конца текущего года даже при отсутствии идентификации государство не будет прекращать указанные выплаты, а Ощадбанк не будет блокировать счета.