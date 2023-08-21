Соцвыплаты и денежная помощь-2023: что изменится с 1 сентября 21 августа, 08:40 Соцвыплаты в сентябре 2023 года (Фото:NV)

В сентябре часть ВПЛ лишат выплат из-за имущественных ограничений и продолжат принимать заявления на помощь от пострадавших от подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

В сентябре часть переселенцев лишат выплат

С 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила начисления денежной помощи для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ). Будет учитываться имущественное положение переселенцев.

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Выплат лишат граждан, которые:

— приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат об этом сообщат дополнительно. Решение можно обжаловать, предоставив необходимые документы.

Помощь ВПЛ: выплаты 15 и 28 числа каждого месяца

Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Кого из переселенцев могут лишить выплат

Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

В сентябре пострадавшие от подтопления также могут подать заявление на помощь

Срок приема заявлений на выплату единовременного пособия от пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС продлили до конца октября.

Речь идет о помощи от государства в размере 5 тысяч гривен, которую могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, чьи дома подверглись подтоплению, и которые по состоянию на 6 июня 2023 года находились на этих территориях.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

То есть отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи относительно того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Срок для физической идентификации продлили до конца года

Кабинет министров Украины продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Таким образом до конца текущего года даже при отсутствии идентификации государство не будет прекращать указанные выплаты, а Ощадбанк не будет блокировать счета.