Соцвыплаты 2025. Вовремя ли Пенсионный фонд выплатит государственные пособия в июле

Все выплаты социальных пособий в июле 2025 года будут осуществлены вовремя (Фото: tanitost / Depositphotos)

Украинцы, которые имеют право на государственные социальные пособия, получат причитающиеся им выплаты в июле 2025 года своевременно и в полном объеме.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Вовремя ли украинцы получат соцвыплаты в июле

В ПФУ напомнили, что органы Пенсионного фонда осуществляют мероприятия для обеспечения выполнения решений Правительства о возложении на Фонд полномочий по администрированию социальных пособий.

В частности, уже сформированы выплатные документы для обеспечения средствами получателей в июле.

Для тех, кому государственная социальная помощь уже была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет проведена в июле в полном объеме.

Как сообщили в Минсоцполитики, Пенсионный фонд рассчитывает ежемесячно до 8 числа суммы социальной помощи и формирует потребность в бюджетных средствах на эти выплаты.

Так, по состоянию на 8 июля ПФУ уже предоставил заявки на потребность в средствах, а Минсоцполитики уже открыло ассигнования на эти средства. Таким образом, в ближайшие дни деньги будут перечислены Госказначейством на счета ПФУ для дальнейшей отправки получателям.

То есть до конца недели все получатели пособий, в частности, лиц с инвалидностью и дети с инвалидностью, должны получить свои средства на счет.

Напомним, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

На выплату государственных социальных пособий, которые с 1 июля начал администрировать Пенсионный фонд, можно подать заявление и документы в любой сервисный центр ПФУ или ЦНАП.