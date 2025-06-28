Соцвыплаты 2025: какую помощь теперь будет предоставлять ПФУ с 1 июля
Правительство передает ПФУ функции по предоставлению отдельных видов государственной социальной помощи (Фото: censor.net)
С 1 июля 2025 года Правительство передает Пенсионному фонду Украины функции по предоставлению отдельных видов государственной социальной помощи.
Об этом сообщили в ПФУ.
Какие соцвыплаты будет назначать ПФУ с 1 июля
На Правительственном портале обнародовано постановление Кабинета Министров Украины от 11 июня 2025 года № 695 Некоторые вопросы предоставления отдельных видов государственной социальной помощи Пенсионным фондом Украины.
С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд будет обеспечивать назначение и выплату таких видов помощи:
▪ государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
▪ государственной социальной помощи на уход;
▪ государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
▪ пособия на погребение лицам, которые получали соцпомощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Для тех, кому выплата уже назначена, ничего не изменится: выплата будет осуществляться по-прежнему.
Для других станет больше возможностей, чтобы оформить выплату.
Как подать заявление и документы
Подать заявление и документы можно будет:
▪ лично — в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации;
▪ по почте — в адрес соответствующего органа ПФУ;
▪ через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;
▪ через ЦПАУ;
▪ через портал электронных услуг ПФУ или приложение Пенсионный фонд (после 1 сентября 2025 года).
Для обращения за помощью вводится единая форма заявления (в приложении к постановлению).
Напомним, дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля 2025 года.
Актуальные новости читайте на NV.ua.