Соцвыплаты-2023: на портале Дія доступны новые виды социальной помощи для семей с детьми 11 сентября, 14:53 Дія (Фото:diia.gov.ua)

Отныне на портале Дія доступны еще четыре социальные пособия для семей с детьми.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Как получить социальную помощь в Дії

«Цифровизация социальной сферы значительно упрощает жизнь украинцев. Ведь социальные услуги — одни из самых популярных и востребованных в Украине. Ежедневно сервисами пользуются тысячи украинцев. Если раньше для получения соцуслуг нужно было собирать множество бумаг, ходить в госорганы и стоять в очередях, то сейчас получить необходимые сервисы можно в Дії. Отныне на портале доступны еще четыре услуги для семей с детьми, которые позволят получить помощь от государства в несколько кликов», — отметил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Ранее для получения этих видов помощи необходимо было обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично. Теперь это можно делать дистанционно на портале Дія, поскольку информация автоматически подтягивается из реестра. Срок назначения помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

Автоматизация процессов значительно упрощает процедуру получения помощи и исключает ошибки в заявлениях, что ранее было причиной повторных визитов в государственные органы для подачи новых заявлений.

Как получить социальную помощь в Дії / Фото: msp.gov.ua

Какие виды социальной помощи для семей с детьми теперь доступны в Дії

«Продолжаем делать социальные услуги ближе и доступнее для украинцев. Для родителей, усыновивших ребенка, тех, кто ухаживает за больным ребенком, людей и детей с инвалидностью оформить помощь теперь можно будет быстрее и комфортнее. Не нужно собирать документы, заносить их, выстаивать очереди, повторно писать заявления. Достаточно — подключения к интернету. Это особенно важно для этих людей. И мы в дальнейшем будем делать социальную помощь ближе к тем, кто в ней нуждается», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

На портале Дія доступны следующие 4 вида помощи для семей с детьми:

-помощь при усыновлении ребенка — для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

-помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;

-помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности;

-пособие на ребенка одинокой матери или отцу — для одиноких усыновителей или одиноких матерей или отцов, не состоящих в браке.

Государство продолжает цифровую трансформацию социальной сферы, которая призвана упростить процедуры оформления различных видов социальной помощи. Таким образом, создаются условия, чтобы процесс был максимально доступным и комфортным для людей.