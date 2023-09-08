Соцвыплаты-2023. Кого из жителей оккупированных территорий могут лишить помощи после ревизии выплат

8 сентября, 11:29
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Жителей временно оккупированных территорий ждет ревизия социальных выплат (Фото:ria-m.tv)

Жителей временно оккупированных территорий ждет ревизия социальных выплат (Фото:ria-m.tv)

Жителей временно оккупированных территорий ждет ревизия социальных выплат, которые продолжает осуществлять Украина.

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Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Соцвыплаты некоторым украинцам на оккупированных территориях могут приостановить

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«Есть платежи, которые требуют ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. То есть надо еще раз посмотреть, насколько оправдано продолжать выплаты», — отметила Ирина Верещук.

По словам министра, речь идет о выплатах определенным категориям учителей, врачей, работников государственных предприятий, ВПЛ, а также жилищные субсидии и льготы, ведь предоставление коммунальных услуг фактически не происходит.

Впрочем, как уточнила Ирина Верещук, пока об отмене выплат речь не идет — речь идет лишь о ревизии и оценке их целесообразности.

«Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть отменены или приостановлены», — подчеркнула она.

Ревизию проведут соприкасающиеся министерства и ведомства, и по ее результатам предоставят рабочие предложения по дальнейшим шагам.

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Выплаты владельцам разрушенного жилья прекратили по ошибке

Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, прекратили выплачивать помощь. Вскоре эти выплаты восстановят, обещают в Минреинтеграции.

Дело в том, что продолжается верификация выплат внутренне перемещенным лицам, по результатам которой части получателей их отменили. Поскольку это происходит автоматически из-за проверки различных реестров, иногда выплаты отменяют по ошибке.

«Есть реестр разрушенного жилья и есть реестр ВПЛ. Они между собой не объединены и поэтому сейчас получилось так, что отключили всех, кто имеет разрушенное жилье. Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы наши органы соцзащиты имели данные и восстановили выплаты всем, у кого разрушено жилье», — заверила Ирина Верещук.

Также восстановят выплаты ВПЛ лицам, которые по реестрам ЗАГСов считались умершими, однако таковыми не являются, и тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Украинцы Денежная помощь Ревизия Ирина Верещук Минреинтеграции Временно оккупированные территории

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