Соцвыплаты-2023. Кого из жителей оккупированных территорий могут лишить помощи после ревизии выплат 8 сентября, 11:29 Жителей временно оккупированных территорий ждет ревизия социальных выплат (Фото:ria-m.tv)

Жителей временно оккупированных территорий ждет ревизия социальных выплат, которые продолжает осуществлять Украина.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Соцвыплаты некоторым украинцам на оккупированных территориях могут приостановить

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«Есть платежи, которые требуют ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. То есть надо еще раз посмотреть, насколько оправдано продолжать выплаты», — отметила Ирина Верещук.

По словам министра, речь идет о выплатах определенным категориям учителей, врачей, работников государственных предприятий, ВПЛ, а также жилищные субсидии и льготы, ведь предоставление коммунальных услуг фактически не происходит.

Впрочем, как уточнила Ирина Верещук, пока об отмене выплат речь не идет — речь идет лишь о ревизии и оценке их целесообразности.

«Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть отменены или приостановлены», — подчеркнула она.

Ревизию проведут соприкасающиеся министерства и ведомства, и по ее результатам предоставят рабочие предложения по дальнейшим шагам.

Выплаты владельцам разрушенного жилья прекратили по ошибке

Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, прекратили выплачивать помощь. Вскоре эти выплаты восстановят, обещают в Минреинтеграции.

Дело в том, что продолжается верификация выплат внутренне перемещенным лицам, по результатам которой части получателей их отменили. Поскольку это происходит автоматически из-за проверки различных реестров, иногда выплаты отменяют по ошибке.

«Есть реестр разрушенного жилья и есть реестр ВПЛ. Они между собой не объединены и поэтому сейчас получилось так, что отключили всех, кто имеет разрушенное жилье. Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы наши органы соцзащиты имели данные и восстановили выплаты всем, у кого разрушено жилье», — заверила Ирина Верещук.

Также восстановят выплаты ВПЛ лицам, которые по реестрам ЗАГСов считались умершими, однако таковыми не являются, и тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали.