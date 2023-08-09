Соцвыплаты-2023. Как украинцам, которые находятся за границей, отказаться от выплат ВПЛ 9 августа, 10:32 Женщины составляют 68% беженцев из Украины (Фото:depositphotos/halfpoint)

Украинцы, которые выехали за границу и не имеют возможности лично прийти в органы соцзащиты, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов государственной помощи.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как украинцам за рубежом отказаться от выплат ВПЛ

Украинцы, которые выехали за границу и не имеют возможности лично прийти в органы соцзащиты, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов государственной помощи.

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Для этого необходимо отправить заявление об отказе от денежной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес органа социальной защиты населения в Украине, в котором вы состоите на учете.

В заявлении произвольной формы должны быть указаны следующие обязательные реквизиты:

— название органа соцзащиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

— фамилия, имя, отчество получателя помощи;

— адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

— контактный номер мобильного телефона;

— адрес электронной почты (при наличии);

— вид получаемой помощи (помощь на проживание ВПЛ).

Контакты таких органов размещены на сайтах районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

Кто имеет право подавать заявление

Указанный порядок действует для тех, кто:

— вернулся на прежнее место жительства;

— выехал на временное или постоянное место жительства за границу;

— находится за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи.

Кроме того, при наличии технических возможностей и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика можно подать уведомление об отказе от помощи через портал Дія.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.