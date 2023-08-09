Соцвыплаты-2023. Как украинцам, которые находятся за границей, отказаться от выплат ВПЛ

9 августа, 10:32
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Женщины составляют 68% беженцев из Украины (Фото:depositphotos/halfpoint)

Женщины составляют 68% беженцев из Украины (Фото:depositphotos/halfpoint)

Украинцы, которые выехали за границу и не имеют возможности лично прийти в органы соцзащиты, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов государственной помощи.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как украинцам за рубежом отказаться от выплат ВПЛ

Украинцы, которые выехали за границу и не имеют возможности лично прийти в органы соцзащиты, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов государственной помощи.

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Для этого необходимо отправить заявление об отказе от денежной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес органа социальной защиты населения в Украине, в котором вы состоите на учете.

В заявлении произвольной формы должны быть указаны следующие обязательные реквизиты:

— название органа соцзащиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

— фамилия, имя, отчество получателя помощи;

— адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

— контактный номер мобильного телефона;

— адрес электронной почты (при наличии);

— вид получаемой помощи (помощь на проживание ВПЛ).

Контакты таких органов размещены на сайтах районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

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Кто имеет право подавать заявление

Указанный порядок действует для тех, кто:

— вернулся на прежнее место жительства;

— выехал на временное или постоянное место жительства за границу;

— находится за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи.

Кроме того, при наличии технических возможностей и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика можно подать уведомление об отказе от помощи через портал Дія.

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Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Переселенцы Денежная помощь Украинцы за границей ВПЛ Минреинтеграции

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