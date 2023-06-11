Соцстрахование: что изменилось в исчислении средней зарплаты для расчета выплат 11 июня, 08:45 Военные (Фото:chaikong2511/pexels)

Отныне военная служба считается уважительной причиной, в соответствии с которой при исчислении средней зарплаты для расчета страховых выплат календарные дни, не отработанные по этим причинам, не учитываются в расчетном периоде.

Новая уважительная причина — военная служба

Кабмин своим постановлением от 2 июня 2023 г. № 561 внес изменения в Порядок исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденный постановлением КМУ от 26.09.2001 г. № 1266.

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В частности, дополнен перечень уважительных причин, в соответствии с которым при исчислении средней заработной платы для расчета страховых выплат календарные дни, не отработанные по этим причинам, не учитываются в расчетном периоде.

Изменения предусматривают, что такими календарными днями, не отработанными по уважительным причинам считается период, в течение которого работник проходил:

— срочную военную службу;

— военную службу по призыву лиц офицерского состава;

— военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

— военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

— проходил военную службу по контракту во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения, когда за ним не сохранялся средний заработок за такой период.

Следовательно, при расчете среднедневной заработной платы для расчета выплат по соцстрахованию вышеуказанные периоды следует исключать. Указанные изменения действуют с 7 июня 2023 года.

Другие причины не учитывать календарные дни

Напомним, что к уважительным причинам, по которым не учитываются календарные дни для расчета среднедневной заработной платы для расчета выплат по соцстрахованию также относятся:

— временная нетрудоспособность;

— отпуск в связи с беременностью и родами;

— отпуск по уходу за ребенком;

— отпуск без сохранения заработной платы;

— приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией рф против Украины.