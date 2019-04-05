Соцсети: в одном из супермаркетов Киева неизвестный убил покупателя ударом в голову - видео 5 апреля, 12:58 59592 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Причина конфликта, закончившегося смертью мужчины, не известна Скриншот с видео Киев Оперативный

Пользователи соцсетей сообщили, что в одном из супермаркетов Киева в результате удара в голову погиб покупатель.

Видео конфликта между ним и неизвестным было опубликовано на канале Киев Оперативный в YouTube.

Как видно на обнародованных кадрах, двое мужчин стоят у прилавка пиццерии, когда между ними вспыхивает какой-то спор.

Во время словесной перепалки один из них подошел вплотную к своему оппоненту, в ответ на что тот нанес ему удар локтем в голову.

"Парень упал, а через некоторое время умер. Боец убежал. На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне", - рассказал очевидец.

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При этом официальных комментариев относительно происшествия от полиции пока не поступало.