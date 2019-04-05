Соцсети: в одном из супермаркетов Киева неизвестный убил покупателя ударом в голову - видео
Пользователи
соцсетей сообщили, что в одном из супермаркетов Киева в результате удара в
голову погиб покупатель.
Видео конфликта
между ним и неизвестным было опубликовано на канале Киев Оперативный в YouTube.
Как видно на обнародованных
кадрах, двое мужчин стоят у прилавка пиццерии, когда между ними вспыхивает
какой-то спор.
Во время
словесной перепалки один из них подошел вплотную к своему оппоненту, в ответ
на что тот нанес ему удар локтем в голову.
"Парень упал, а через некоторое время умер. Боец убежал. На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне", - рассказал очевидец.
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При этом
официальных комментариев относительно происшествия от полиции пока не
поступало.