Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Соцсети: в одном из супермаркетов Киева неизвестный убил покупателя ударом в голову - видео

5 апреля, 12:58
59592
Цей матеріал також доступний українською
Соцсети: в одном из супермаркетов Киева неизвестный убил покупателя ударом в голову - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Причина конфликта, закончившегося смертью мужчины, не известна

Пользователи соцсетей сообщили, что в одном из супермаркетов Киева в результате удара в голову погиб покупатель.

Видео конфликта между ним и неизвестным было опубликовано на канале Киев Оперативный в YouTube.

Как видно на обнародованных кадрах, двое мужчин стоят у прилавка пиццерии, когда между ними вспыхивает какой-то спор.

Во время словесной перепалки один из них подошел вплотную к своему оппоненту, в ответ на что тот нанес ему удар локтем в голову.

"Парень упал, а через некоторое время умер. Боец убежал. На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне", - рассказал очевидец.

18+

При этом официальных комментариев относительно происшествия от полиции пока не поступало.

Теги:   Убийства Драка Сильпо Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9094
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4927
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4897