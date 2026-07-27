Фейковую страницу Михаила Драпатого в X заблокировали после обращения Минцифры

Об этом сообщили в Минцифры в комментарии Украинской правде.

В ведомстве отметили, что о существовании фейкового аккаунта Драпатого в X их проинформировал Генеральный штаб ВСУ. После этого команда министерства оперативно обратилась к администрации соцсети с запросом о блокировке страницы.

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В Минцифры подчеркнули, что окончательное решение о блокировке аккаунтов принимает исключительно сама платформа. На данный момент фейковая страница уже удалена.

Официальная страница Драпатого в X называется Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.

Ранее спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщал, что неизвестные создали в X фейковый профиль Михаила Драпатого и даже приобрели для него синюю галочку верификации.

По его словам, с 22 июля с этого аккаунта распространялись сообщения, которые выдавали за заявления главнокомандующего ВСУ. Лиховий подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и призвал пользоваться только официальными источниками.

26 июля на фейковой странице в X от имени Михаила Драпатого появилось сообщение о «начале аудита в ВСУ». В сообщении говорилось, что «неприкасаемых не будет», а все причастные к предполагаемым нарушениям понесут ответственность. Бывший советник министра обороны, блогер и волонтер Сергей Стерненко написал, что распространенное заявление является фейком.

24 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил новых главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ — Михаила Драпатого и Игоря Скибюка.

Драпатый назвал своими приоритетами наращивание возможностей украинской ПВО, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение излишней бюрократии, а в работе с личным составом — «акцент на компетентности и человечности».

23 июля президент Украины Владимир Зеленский обозначил главные задачи для нового главнокомандующего ВСУ и исполняющего обязанности министра обороны. По словам Зеленского, такими задачами должны стать закрытие неба, решение вопросов, связанных с ТЦК, и нормализация процесса мобилизации.

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Михайло Драпатий / Инфографика: NV

21 июля президент Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого (ранее — командующего Объединенными силами ВСУ).

22 июля Зеленский подписал указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого. В тот же день Владимир Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба ВСУ станет бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк.