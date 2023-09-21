Соцпомощь-2023. Военных, которые проходят реабилитацию, обеспечат помощью социального работника
Военных, которые проходят реабилитацию, обеспечат помощью социального работника (Фото:Наталия Кравчук / NV)
Социальный работник сейчас есть в составе мультидисциплинарных реабилитационных команд 14 медицинских учреждений и каждый из таких специалистов может помочь пациенту с восстановлением документов, прохождением ВВК, МСЭК или оформлением справки об обстоятельствах ранения.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Какую помощь готовы оказать социальные работники в рамках проекта
Сейчас проект работает в пилотном режиме на базе 14 медучреждений в разных уголках страны. Инициатива реализуется при поддержке Программы развития ООН в Украине. Ожидается, что после завершения «пилота» и нормирования законодательной базы он будет расширен на все медучреждения, которые имеют реабилитационные пакеты НСЗУ.
Все социальные работники, привлеченные к работе в реабилитационных отделениях, прошли специальные учебные программы от ПРООН. Поэтому имеют широкую экспертизу, которая соответствует требованиям пилотного проекта. В частности, они овладели навыками предоставления:
— психосоциальной поддержки пациентов с видимыми и невидимыми травмами войны;
— мотивационного консультирования и этической коммуникации;
— юридического сопровождения при оформлении помощи, запросов и тому подобное.
Привлечение социальных работников на этапе оказания реабилитационной помощи обеспечивает последовательность и доступность социальных услуг. Что в свою очередь способствует раннему выявлению сложных жизненных обстоятельств пациента и повышает эффективность работы по их преодолению и минимизации последствий.
Назначение соцвыплат, прохождение ВВК и МСЭК, трудоустройство
Функционал социального работника довольно широк и полностью соответствует вызовам военного времени. В частности, такой специалист может предоставить пациенту исчерпывающую информацию о:
— социальной защите. В том числе о механике обеспечения вспомогательными средствами реабилитации, назначения социальной помощи и выплат, получения социальных услуг и тому подобное;
— прохождение военно-врачебной комиссии (для военнослужащих) или медико-социальной экспертной комиссии для установления группы инвалидности;
— получение бесплатной правовой помощи через сеть центров правовой помощи;
— алгоритма обращения в центры занятости, возможности социального сопровождения при трудоустройстве и на рабочем месте;
— деятельности реабилитационных учреждений или специалистов и возможности получения психологической помощи по месту жительства.
Еще одно направление работы социального работника — первая психологическая помощь. Он может оказывать ее как пациенту, так и членам его семьи. Также соответствующий специалист может предоставлять услуги посредничества, представительства интересов, социальной и социально-трудовой адаптации.