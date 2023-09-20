Соцпомощь-2023. Стало известно, на сколько в Украине увеличилось людей с инвалидностью за время войны

20 сентября 2023, 13:00
В Украине насчитывается 3 миллиона людей с инвалидностью, за последние полтора года их количество увеличилось примерно на 300 тысяч.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

За время войны в Украине стало больше людей с инвалидностью на 300 тысяч человек

«В Украине есть 3 миллиона людей с инвалидностью. Было 2,7 миллиона. За полтора года мы видим прирост примерно в 300 тысяч», — привела цифры Оксана Жолнович.

Она отметила, что Украина нуждается во все большем количестве специалистов по реабилитации, больше различных центров и отделений, которые бы помогали нашим людям восстанавливать свою функциональность, потому что количество людей, получающих травмы, растет.

Учитывая то, что Украина сегодня тратит большинство средств непосредственно на оборону, финансов на социальные расходы и, в частности, на ремонты реабилитационных центров по сути не остается.

«Поэтому сейчас очень важна поддержка и помощь международных партнеров, в частности, международных организаций», — добавила Оксана Жолнович.

Перерасчет пенсий по инвалидности был в марте

До конца 2023 года в Украине не запланировано проведение перерасчета пенсий по инвалидности. Дело в том, что они уже были проиндексированы в марте.

Напомним, что эти выплаты назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

— лица с инвалидностью I группы получат 100% пенсии по возрасту;

— лица с инвалидностью ІІ группы получают 90% пенсии по возрасту;

— лица с инвалидностью ІІІ группы получают 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

— для лиц с инвалидностью І группы — 2 300 грн;

— для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2 100 грн;

— для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2 093 грн.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Пенсии Соцвыплаты Инвалиды Реабилитация инвалидов в Украине Дети с инвалидностью Оксана Жолнович

