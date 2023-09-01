Соцпомощь-2023: кто из переселенцев с 1 сентября потерял право на выплаты 1 сентября, 14:08 Кто из ВПЛ 1 сентября потерял право на выплаты (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

В сентябре часть ВПЛ лишили выплат из-за имущественных ограничений после того, как вступило в силу соответствующее постановление Кабмина № 332.

В сентябре часть переселенцев лишили выплат

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые правила начисления денежной помощи для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ). Будет учитываться имущественное положение переселенцев.

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Выплат лишили граждан, которые:

— приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат об этом сообщат дополнительно. Решение можно обжаловать, предоставив необходимые документы.

Ранее выплаты не продлили ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Помощь ВПЛ продлили до января 2024 года

Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024 года. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для ВПЛ, проживающих в Украине и отвечающих всем требованиям, в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.